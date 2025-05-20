Фрески "русского міра" у Лаврі: як МП готував резиденцію Кирилу до окупації Києва
Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Московський патріархат активно перетворював Києво-Печерську лавру на центр "русского міра". Про це свідчать як архітектурні зміни, так і фрески в головному храмі святині - Успенському соборі.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.
Чому це важливо
МП не просто зберігав контроль над Лаврою - він намагався зробити її ідеологічною базою для російської окупації. Одним із ключових прикладів є Андріївський приділ собору, де без погодження з державою перед самим вторгненням було створено розписи у класичному імперському стилі - замість автентичного козацького бароко.
Частина фрески у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Імперія на фресках
За словами Максима Остапенка, стиль розписів Андріївського приділу - це "русско-візантійський" напрям XIX століття, характерний для таких міст як Можайськ і Рязань. Це стиль, що підсилює "великорусскую імперскую ідею".
На фресках зображені святі, яких найбільше вшановує РПЦ - зокрема, Серафим Саровський, офіційний "покровитель ядерної зброї РФ".
Серафим Саровський на фресці у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Але не тільки він. На розписах присутні й сам патріарх Кіріл, і митрополит Павло (Лебідь), колишній намісник Лаври, відомий як Паша "Мерседес". Це не лише ідеологічне просування "руского міра", а й спроба персоніфікованого закріплення влади.
Паша "Мерседес" на фресці у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
За задумом, після захоплення Києва в 2022 році саме тут мав служити патріарх Кіріл, "в назидание всем мазепинцам", каже Остапенко. Були й серйозні спроби зробити Лавру постійною резиденцією очільника РПЦ - цю ідею лобіювали на державному рівні ще у 2010-х.
Митрополити “УПЦ МП” Онуфрій та Павло і покійний Володимир (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Історичне підгрунтя
До 1686 року Лавра була у прямому підпорядкуванні Константинополю. Лише згодом її включили у структуру московського патріархату. І саме з того часу російська церква почала активно використовувати святиню для просування імперської ідеології.
"Росія воює не тільки за території, вона воює за символи", - підкреслює Остапенко.
РБК-Україна раніше писало, що у Києво-Печерській лаврі презентували проєкт із відродження української військової ікони. Ініціатива, підтримана Міноборони, спрямована на відновлення традицій барокового іконопису та зміцнення національної ідентичності. Освячені ікони вже передали трьом бригадам ЗСУ як духовні обереги.
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