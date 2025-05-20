Фрески "русского міра" у Лаврі: як МП готував резиденцію Кирилу до окупації Києва

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Московський патріархат активно перетворював Києво-Печерську лавру на центр "русского міра". Про це свідчать як архітектурні зміни, так і фрески в головному храмі святині - Успенському соборі.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

Чому це важливо

МП не просто зберігав контроль над Лаврою - він намагався зробити її ідеологічною базою для російської окупації. Одним із ключових прикладів є Андріївський приділ собору, де без погодження з державою перед самим вторгненням було створено розписи у класичному імперському стилі - замість автентичного козацького бароко.



Частина фрески у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Імперія на фресках

За словами Максима Остапенка, стиль розписів Андріївського приділу - це "русско-візантійський" напрям XIX століття, характерний для таких міст як Можайськ і Рязань. Це стиль, що підсилює "великорусскую імперскую ідею".

На фресках зображені святі, яких найбільше вшановує РПЦ - зокрема, Серафим Саровський, офіційний "покровитель ядерної зброї РФ".



Серафим Саровський на фресці у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Але не тільки він. На розписах присутні й сам патріарх Кіріл, і митрополит Павло (Лебідь), колишній намісник Лаври, відомий як Паша "Мерседес". Це не лише ідеологічне просування "руского міра", а й спроба персоніфікованого закріплення влади.



Паша "Мерседес" на фресці у Лаврі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За задумом, після захоплення Києва в 2022 році саме тут мав служити патріарх Кіріл, "в назидание всем мазепинцам", каже Остапенко. Були й серйозні спроби зробити Лавру постійною резиденцією очільника РПЦ - цю ідею лобіювали на державному рівні ще у 2010-х.



Митрополити “УПЦ МП” Онуфрій та Павло і покійний Володимир (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Історичне підгрунтя

До 1686 року Лавра була у прямому підпорядкуванні Константинополю. Лише згодом її включили у структуру московського патріархату. І саме з того часу російська церква почала активно використовувати святиню для просування імперської ідеології.

"Росія воює не тільки за території, вона воює за символи", - підкреслює Остапенко.