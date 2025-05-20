Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на Берестове

Княжеская усыпальница в Лавре

Церковь Спаса на Берестове, что на территории Киево-Печерской лавры, - один из величайших памятников XII века, который связан со знаменитым киевским князем Владимиром Мономахом. Это была княжеская церковь и усыпальница Мономаховичей.

"По исторической информации, в этом храме или возле него, похоронен основатель Москвы, сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, в то время - киевский князь", - говорит Максим Остапенко.

В конце 1990-х годов московская мэрия обратилась к Лавре с просьбой передать России территорию храма. Заповедник, конечно же, отклонил ее.

"Этот храм удивительный. Его несколько раз перестраивали, сейчас он объединяет несколько разных стилей - Княжеской эпохи, неоготики, барокко и классицизма. Кроме участков с уникальными изображениями начала XII века, в храме сохранились фрески, которые заказал митрополит Киевский и всея Руси, архимандрит Киево-Печерской лавры Петр Могила в 1630-х годах", - объясняет директор Заповедника.

Максим Остапенко рассказал о церкви Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В храме сохранилась фреска, на которой изображен Петр Могила, а также его личная подпись. Хотя их создали через 500 лет после основания церкви, по стилю они соответствуют греческой традиции того времени.

"Церковь Спаса на Берестове сохранилась не полностью - в княжеские времена XII века она была втрое больше. После разрушения в монгольские времена храм отстроил выдающийся украинский и европейский духовный лидер ХVII века - Петр Могила", - добавляет эксперт.

Фрески в церкви Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Спаса на Берестове - место упокоения Юрия Долгорукого?

"В храме и на прилегающей территории еще с XIX века осуществлялись археологические исследования. С середины ХХ века основной задачей археологов стал поиск места захоронения князя-основателя Москвы. Но их постигла неудача", - говорит Остапенко.

Во время исследований на территории вблизи храма нашли более 700 захоронений, преимущественно - местных жителей. Но некоторые участки еще не полностью исследованы.

"У церкви Спаса на Берестове - особый режим использования - она функционирует как музей и ее могут посетить все желающие, но только с апреля по октябрь", - говорит глава заповедника.

В церкви сохранились росписи ХІІѴ века и одна фреска ХІІ века (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)