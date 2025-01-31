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Пальне в Україні буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2025 році

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 10:26
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Пальне в Україні буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2025 році Фото: ціни на пальне в Україні зростуть у 2025 році на 13% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше, ніж очікувалося, через підвищення акцизів. Але у 2025 році темпи зростання пришвидшаться у два рази до 13%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2025 року).

За даними НБУ, подорожчання пального й надалі сповільнювалося у IV кварталі 2024 року - до 4,8% р/р у грудні (з 6,0% р/р у вересні), що було менше, ніж прогнозувалося.
Пальне в Україні буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2025 році

Вересневе підвищення акцизних податків на пальне відобразилося передусім на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема через ембарго на ввезення сировини з РФ з 20 грудня, йдеться у звіті.

"Водночас переважно низхідна динаміка світових цін на нафту та стриманий попит на тлі достатніх запасів, що були сформовані для гуртового та роздрібного продажу імпортерами та мережами АЗС перед першим етапом підвищення акцизів, обмежували зростання цін на бензин та дизель", - зазначили в НБУ.

Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці, проте цей ефект буде короткостроковим, прогнозують в НБУ.

"У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році", - йдеться в огляді. Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг.

Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться, прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2024 підвищили акцизи на пальне. Це було першим етапом підвищення податків. З 1 січня 2025 року акцизи знову зросли. Це призвело до підвищення цін на АЗС.

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