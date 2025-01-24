60 гривень і вище. Чому АЗС підняли ціни на бензин і до чого готуватись водіям

З початку 2025 року ціна на пальне в Україні в середньому зросла на кілька гривень через підвищення акцизів та ситуацію на світових ринках. Вже найближчим часом вартість нафтопродуктів може зрости ще більше.

Про те, чому дорожчає пальне та як довго це триватиме, – в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Верховна Рада торік ухвалила закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне. У документі зазначено, що метою цього є приведення податкового законодавства України у відповідність до норм Євросоюзу в межах євроінтеграції. Перше підвищення відбулося з 1 вересня 2024 року. Але вартість акцизів збільшуватиметься щорічно до 2028 року.

Чому зростає вартість пального

З минулого року ставку акцизу на бензин встановили на рівні 242 євро за 1000 літрів, на дизель та газ – 177 і 148 євро відповідно. З 2025 року акцизний податок зріс до 271 євро на бензин, 215 євро на дизель і 173 євро на газ.

Це збільшення акцизу спричинило підвищення вартості пального в середньому на 2 гривні з початку року, зазначає у коментарі РБК-Україна директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. При чому, за його словами, собівартість бензину зросла на 3,5 гривні, а дизельного пального – до 4 гривень.

На зростання вартості нафтопродуктів впливають не тільки підвищення акцизів, а й здорожчання нафти на світових ринках та девальвація гривні, каже експерт.

"Зростання курсу долара в Україні з початку року додало 20 копійок до вартості пального. Окрім того, нафта в січні піднялася з 74,5 до 82 доларів за барель через санкції проти російських нафтових танкерів. Це змусило Китай, Індію та інших споживачів шукати нові логістичні маршрути без участі цих танкерів. Поки триває пошук, ціни залишатимуться високими, але це питання кількох тижнів. Після цього ціна на нафту має повернутися до попередніх рівнів", – пояснює Сергій Куюн.

Українським мережам АЗС вдалося уникнути значного збільшення цін завдяки тому, що в грудні в Україну завезли великі обсяги пального. Куюн додає, що вже другий тиждень спостерігаються мінімальні постачання нафтопродуктів за підвищеними цінами. Він висловлює сподівання, що запасів на заправках вистачить до того часу, поки країни, які купували російську нафту, не знайдуть нових постачальників, і це відразу позитивно відобразиться на вартості пального.

За інформацією консалтингової групи А-95, середні роздрібні ціни на українських заправках на 23 січня складають:

бензин А-95 преміум : 60,66 гривні за літр;

бензин А-95 : 58,70 гривень за літр;

бензин А-92 : 54,45 гривні за літр;

дизельне пальне : 57,66 гривні за літр;

газ: 37,48 гривні за літр.

Вартість нафтопродуктів на різних АЗС може варіюватися у межах 7-10 гривень. Наприклад, автозаправна станція "Авантаж 7" продає літр бензину А-95 в середньому по 52,95 гривні, тоді як на заправних станціях мережі "WOG" цей же літр коштує 61,99 гривні, а "SOCAR" – 62,99.

Чи здешевшає пальне найближчим часом

Сергій Куюн прогнозує, що попри зростання акцизів і девальвацію гривні, нафтопродукти в Україні можуть навіть здешевшати протягом року. Це пов'язано з низкою факторів на міжнародній арені, зокрема з політикою новообраного президента США Дональда Трампа щодо видобутку нафти.

"Американцям навіть не потрібно значно збільшувати видобуток, оскільки ще торік були ознаки перенасичення ринку. Якщо додати ще трохи нафти, це може призвести до різкого обвалу цін. Наприклад, у 2020 році під час суперечки між Саудівською Аравією та Росією, саудити за кілька днів знизили ціну до 20 доларів за барель. І не можна виключати, що щось подібне може повторитися", – зазначає Сергій Куюн.

Експерт додає, що якщо ціна нафти марки Brent буде знаходитися на рівні близько 60 доларів за барель, це матиме серйозні наслідки для російської економіки. Після застосування дисконту та витрат на транспортування Росія буде отримувати лише близько 40 доларів за барель. Ця ціна фактично є собівартістю видобутку, тому російський бюджет недоотримає величезні кошти, що може спричинити економічні потрясіння в країні-агресорі.

Крім того, падіння вартості нафти сприятиме зниженню цін на нафтопродукти по всьому світу. За словами Сергія Куюна, високі ціни на пальне не вигідні українським мережам автозаправних станцій, оскільки при ціні 60 гривень за літр АЗС заробляють стільки ж, як і при ціні 50 гривень, але через високу вартість втрачають значну кількість споживачів.

Директор консалтингової компанії А-95 також зауважує, що на зниження вартості пального в Україні вплине завершення війни та відкриття українських портів. Наразі Україна змушена імпортувати нафтопродукти з 15 країн, причому найбільше з польських портів, до яких більше ніж 1000 км відстані. Якщо постачання сировини здійснюватиметься напряму, це може суттєво знизити вартість бензину та дизелю на ринку.