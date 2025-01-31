Топливо в Украине будет дорожать из-за повышения акциза: какими будут цены в 2025 году

Розничные цены на топливо в Украине выросли меньше, чем ожидалось, из-за повышения акцизов. Но в 2025 году темпы роста ускорятся в два раза до 13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

По данным НБУ, подорожание топлива и в дальнейшем замедлялось в IV квартале 2024 года - до 4,8% г/г в декабре (с 6,0% г/г в сентябре), что было меньше, чем прогнозировалось.

Сентябрьское повышение акцизных налогов на топливо отразилось прежде всего на стоимости сжиженного газа. Последний дорожал также из-за роста стоимости сырья и повышенного спроса в Европе, в частности из-за эмбарго на ввоз сырья из РФ с 20 декабря, говорится в отчете.

"В то же время преимущественно нисходящая динамика мировых цен на нефть и сдержанный спрос на фоне достаточных запасов, которые были сформированы для оптовой и розничной продажи импортерами и сетями АЗС перед первым этапом повышения акцизов, ограничивали рост цен на бензин и дизель", - отметили в НБУ.

Кроме стоимости сырья и динамики обменного курса, на цены на топливо имели влияние и изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента. В конце года активизировался и импорт топлива с целью накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года, что несколько сдержит рост цен на топливо в ближайшие месяцы, однако этот эффект будет краткосрочным, прогнозируют в НБУ.

"По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году", - говорится в обзоре. Из-за влияния на себестоимость это дополнительно будет давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг.

В то же время в среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится, прогнозируют в НБУ.