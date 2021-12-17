Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины

Сертификация оператора газопровода "Северный поток-2" "заморожена" уже больше месяца. Регулятор Германии Bundesnetzagentur (BNetzA) приостановил процедуру в середине ноября. Прежде чем она продолжится, швейцарская "Nord Stream 2 AG" должна создать дочернюю компанию по немецкому законодательству.

В РФ заявили, что условие будет выполнено – российский "Газпром" является одним из акционеров Nord Stream AG. Но процесс так и не возобновляется. Субъективная причина – отсутствие решения о создании дочки оператора СП-2, объективная – формирование нового правительства ФРГ.

BNetzA, хоть и независимый орган, но согласовывает свои действия с министерством экономики Германии, которое еще не полностью сформировано и не приступило к полноценной работе после смены правительства. Потому недавнее заявление нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что сейчас нет оснований для ввода в эксплуатацию СП-2, переоценивать не стоит. На данном этапе оснований и правда нет, но они могут появиться позже.

Санкции США. Под прицелом и "Северный поток-1"

Президент США Джо Байден в начале декабря в разговоре с Владимиром Путиным пригрозил серьезными санкциями в ответ на возможную активизацию РФ военных действий в отношении Украины. Имелись в виду в основном санкции экономического характера, в том числе и для блокировки СП-2.

"Если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", – заявил на днях советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Будущее СП-2 в контексте вторжения России в Украину в ближайшие недели будет темой первостепенной важности, отметил он и сообщил, что вопрос блокировки газопровода обсуждался с правительством Германии.

Глава МИД ФРГ подтвердила, что такая договоренность существует. "В случае дальнейшей эскалации этот трубопровод больше не может быть подключен к сети", – сказала Бербок.

Причем, по информации РБК-Украина, речь идет не только о СП-2, но и о СП-1. "Если военная ситуация обострится, то по договоренностям США и Германии ответные меры могут касаться не только "Северного потока-2", но и "Северного потока-1", – сказал изданию собеседник, знакомый с результатами переговоров.

Владимир Путин и Джо Байден (Фото: GettyImages)

Если же дополнительных агрессивных действий в отношении Украины со стороны России не будет, то, исходя из заявлений, не будет и никаких санкций в отношении СП-2. Тогда как Владимир Зеленский 15 декабря в Брюсселе заявил, что санкции нужно вводить заранее, пока РФ не начала действовать более агрессивно. В сенате США уже зарегистрирован законопроект о превентивных санкциях в отношении СП-2.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сомневается, что этот закон будет принят. "Сейчас такого рода санкции, скорее всего, приняты не будут, поскольку администрация Байдена пытается договориться о чем-то с Россией. А когда договариваешься, все другие варианты остаются в резерве", – сказал он РБК-Украина.

Пока, отметил Грищенко, инициатива о санкциях может говорить о том, что наиболее активные представители Республиканской партии при поддержке демократов "точат ножи". Но то, что выглядит нереальным сейчас, может стать правилом в будущем. "Если Россия считает себя правопреемницей Советского Союза, то в перспективе может получить к себе соответствующее отношение", – отметил дипломат.

Внимание также привлекла информация об исключении положения о введении санкций против СП-2 из согласованной в Конгрессе США версии проекта оборонного бюджета на финансовый год, начавшийся 1 октября. Но это не означает, что позиция поменялась, вводить санкции администрация президента США может и без Конгресса.

Внесение соответствующего положения в бюджет было своего рода принуждением к такому шагу. Но после того как администрация Байдена заверила всех в своей решительности по применению ответных мер, упоминание о них в оборонном бюджете просто потеряло актуальность. "Этот пункт просто убрали, чтобы не осложнять отношения между Конгрессом и администрацией", – пояснил изданию собеседник в дипломатических кругах.

Сертификация СП-2 может затянуться до осени

Сценарий с досрочным запуском СП-2 уже точно не удастся реализовать. Президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн заявил 15 декабря, что сертификация не завершится в первой половине 2022 года. По информации РБК-Украина из дипломатических источников, процедура может затянуться даже до осени.

"Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", – сказал собеседник издания.

Но и для России сроки запуска "Северного потока-2" уже не настолько важны, как раньше. В Москве увидели, что энергетический и военный шантаж приносит результаты, не только политические, но и финансовые. Во-первых, РФ в центре внимания, ее действия воспринимаются довольно серьезно. Во-вторых, цена газа в Европе выгодна "Газпрому".

Владимир Зеленский настаивает на введении санкций против СП-2 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Биржевые цены реагируют на любую информацию, как со стороны России, так и со стороны США и европейских стран. В конце октября цены упали ниже 800 долларов за тысячу кубометров после увеличения закачки газа в хранилища. Затем, после заявления главы МИД Германии о возможности блокировки СП-2, цены взлетели выше 1400 долларов.

В Европе о необходимости скорейшего запуска СП-2 говорят в основном в Германии и Австрии. Недавно премьер Австрии Александер Шалленберг призвал как можно скорее запустить газопровод. Но в самой России этот вопрос не особо педалируют.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что Россию вполне устраивает такая ситуация. "Сейчас в России уже прекрасно понимают, что рано или поздно газопровод будет запущен. Но если он заработает в ближайшее время, то сразу обвалятся цены на газ. Поэтому там согласны подождать какое-то время", – полагает Униговский.

Нет газопровода – нет дешевого газа

Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, ожидать существенного снижения цен на газ в Европе не стоит. Ведь объемы поставок из РФ не увеличатся. И если цены на газ не снизятся существенно, то для закачки ресурса на отопительный сезон 2022-2023 потребуется в разы больше денег.

На днях "Газпром" сообщил о выполнении обязательств по контракту с "Нафтогазом" о транзитных поставках 40 млрд кубометров газа в год. Это произошло за счет того, что в начале года транзитные поставки действительно превышали суточные нормы. Но затем суточный объем импорта упал. Из-за чего нет оснований говорить об увеличении транзита в Европу, особенно в сравнении с реальным ростом поставок газа в Китай и Турцию.

По итогу года объем транзита со стороны РФ при сегодняшнем бронировании мощностей может увеличиться до 42 млрд кубометров. Но это все равно не покроет дефицит газа в Европе. Ведь ежегодный объем транзита через Украину, когда подписывался контракт, определялся с учетом запуска СП-2 в текущем году. С украинского направления на новый газопровод планировалось перевести 27 млрд кубометров газа. Но по факту газопровод не заработал, а транзит через Украину не увеличился. Российская сторона до сих пор наотрез отказывается от дополнительных поставок через ГТС Украины.

НАК "Нафтогаз Украины" с октября не закупает импортный газ из-за высокой цены. Запасы газа в хранилищах сокращаются ежедневно – в среднем по 2 млрд кубометров в месяц. Если на 1 декабря в ПХГ было 16 млрд кубометров, то на середину декабря уже 15 млрд. В третьей декаде декабря в Украине усилятся морозы, из-за чего отбор газа увеличится еще больше.

У "Нафтогаза", как уверяют в правительстве, есть договоренность со Словакией об импорте, и есть средства на оплату газа. Кабмин даже принял решение о переводе ТЭС и ТЭЦ на газ при нехватке угля. Но НАК до сих пор не называет сроки начала импортных закупок ресурса, настаивая, что пока газа хватает. В компании не ответили на запрос издания о сроках возможного начала импорта.

"Нафтогаз" пока не спешит с импортными закупками газа (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По неофициальной информации от источников в правительстве, "Нафтогаз" до конца года будет покрывать потребности за счет газа собственной добычи, добирая необходимые объемы из хранилищ. Импорт возобновится ориентировочно в январе, когда, по сути, может наступить безвыходная ситуация.

Эти закупки потенциально могут быть очень рискованными. Импорт будет идти по реверсу в Украину при условии увеличения транзита из России на Словакию. При этом необходимо будет соблюдать норму транзитного контракта, то есть обеспечивать соответствующие объемы на входе газа в ГТС Украины и на выходе в Словакию.

И здесь есть важный момент: Россия может существенно менять объемы суточной прокачки. Транзитный газ через Украину идет в течение 36 часов. Раньше, при увеличении суточной поставки на входе, на выходе для выполнения суточной заявки дополнительные объемы компенсировались украинским газом из хранилищ. Сейчас, учитывая низкую заполненность ПХГ, газа для компенсации объема может не хватить.

"Низкий объем транзита через ГТС может не только привести к "перерасходу" объемов отбора газа из хранилищ, но и возникновению дефицита газа для украинских потребителей. Об этом уже заявлял Оператор ГТС, подтвердив, что у облгазов есть списки приоритетных отключений промышленных потребителей от газа в случае прекращения или снижения транзита. Это вполне реальный сценарий", – отметил в комментарии РБК-Украина эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Кроме того, если такая ситуация возникнет, то российская сторона получит основания обвинить украинскую в нарушении контракта и "воровстве" газа. Результатом может стать отказ выполнять условие "качай или плати". То есть оплачиваться будет не контрактный объем газа в 40 млрд кубометров до 2024 года, а фактический, который после запуска СП-2 существенно снизится.