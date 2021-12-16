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"Северный поток-2" не будет сертифицирован в I половине 2022, - немецкий регулятор

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Берлин, Четверг 16 декабря 2021 13:25
"Северный поток-2" не будет сертифицирован в I половине 2022, - немецкий регулятор Фото: "Северный поток-2" не сертифицируют в I половине 2022 (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время. В том числе в первой половине 2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В первом полугодии 2022 года не будет", - заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, комментируя сроки сертификации.

По его словам, компания оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства.

Напомним, ранее министр иностранных Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация газопровода "Северный поток-2" была приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Германия Северный поток-2
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