Встреча Байдена и Путина. Чего ждать Украине после переговоров президентов США и РФ

От переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, как и от их июньской встречи в Женеве, многие ожидали конкретных и далеко идущих последствий, как минимум в контексте будущего Украины. Но фактически оба саммита, в живом и дистанционном режиме, закончились предсказуемо: Вашингтон и Москва обменялись прямыми и завуалированными угрозами, подтвердили свои прежние подходы к ситуации вокруг Украины и "договорились договариваться" дальше. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

"Президент Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – заявил на брифинге по окончанию переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Действительно, в первые месяцы российской агрессии против Украины страны Запада, в том числе США, вели себя достаточно сдержанно, в основном ограничиваясь различной степенью озабоченности происходящими событиями.

Сейчас же Вашингтон декларирует готовность действовать намного жестче. В последние дни о возможных экономических санкциях в отношении Кремля западным журналистам рассказывали на условиях анонимности. А 7 декабря, сразу по окончанию переговоров, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уже прямо заявила: США готовы "полноценно изолировать Россию от мировой финансовой системы", что, очевидно, подразумевает отключение от системы международных переводов SWIFT.

В Кремле же сообщили, что Путин, в очередной раз обвинив Украину в срыве Минских договоренностей, хочет получить от Запада гарантии, что НАТО не будет расширяться на Восток.

НАТО и Минск

За текущий год Россия уже дважды пыталась проверить реакцию Запада, в первую очередь, новой американской администрации, на возможное дальнейшее вторжение в Украину. Возле границ собралась внушительная группировка российских войск и уже вовсю обсуждалась дата возможного вторжения – 21 апреля, на которое было назначено обращение Путина к Федеральному собранию РФ.

Но тогда, после многочисленных дипломатических переговоров между Киевом, Москвой и западными столицами, удалось добиться разрядки. США вскоре сняли последние ограничения на достройку "Северного потока-2". О том, что команда Байдена не будет изо всех сил препятствовать строительству газопровода, говорилось еще до президентских выборов в США. Но этот шаг Белого дома многими все равно был воспринят как уступка хозяину Кремля.

Как и согласие Байдена провести личную встречу с Путиным – наглядное доказательство того, что о дипломатической изоляции Москвы говорить уже не приходится.

Онлайн-переговоры Джо Байдена и Владимира Путина (Фото: Twitter.com/WhiteHouse)

Примерно пару месяцев назад началась еще одна, даже более масштабная концентрация российских войск у границы и новые разговоры о грядущем вторжении. Информированный собеседник издания в украинской власти обратил внимание на то, что между этими двумя волнами эскалации случилась примечательная история – провал с выводом американских войск из Афганистана.

Безусловно, само по себе решение Байдена закончить двадцатилетнюю войну без понятных перспектив победы имеет свои резоны. Но то, что реализация этого плана была проведена из рук вон плохо, как организационно, так и медийно, признают даже сторонники демократов в США. А Москва же могла воспринять эту историю как признак слабости и неуверенности Вашингтона во внешней политике. И, естественно, как повод еще раз испытать американцев на прочность.

Примечательно, что в отличие от первых лет российской агрессии, сейчас Кремль уже даже не пытается ее хоть как-то оправдывать, продвигая нарративы о "геноциде русскоязычных" или организовывая какие-то "самообороны".

Конечно, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков продолжает повторять, что "Россия ни на кого никогда не нападает". Но, по сути, собирая войска на границе с Сумщиной или Черниговщиной, россияне открыто дают понять Западу: да, мы считаем Украину зоной наших интересов, мы готовы взять ее под контроль любыми средствами и нам для этого уже не надо выдумывать какие-то "республики". Выпущенная летом этого года статья Путина с центральным тезисом о "едином народе" дает тот же сигнал.

В сообщении по итогам последних переговоров администрация Путина прямо указала на свой главный текущий интерес – сорвать евроатлантическую интеграцию Украины.

"Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – говорится на сайте Кремля.

Конечно, аргументы о "приближении НАТО к границам России", которые так часто озвучивали в Москве в последнее время, не выдерживают элементарной проверки – ведь РФ уже сейчас граничит с несколькими государствами-членами Альянса. Потому настоящая цель другая и очевидная – зафиксировать Украину в своей зоне влияния, в идеале – с письменными, "юридически закрепленными гарантиями".

"Москва хочет подписать с западом "Ялту-2" или новый пакт Молотова-Риббентропа, или как это не назви – опять поделить мир на зоны влияния, где постсоветское пространство, в первую очередь Украина – зона безусловного контроля Кремля", – рассуждает собеседник РБК-Украина во власти.

Другая цель, столь же прямо озвученная Путиным на вчерашних переговорах – вынудить Украину к выполнению Минских соглашений, попутно обвиняя ее в "провокационных действиях против Донбасса". Причем, конечно, сделать это на российских условиях, когда политические уступки ("особый статус", легализация бандформирований под видом "народной милиции" и т.д.) идут перед пакетом по безопасности. А "выборы" в ОРДЛО проводятся с неподконтрольной Украине границей с РФ.

Киев на такие условия, естественно, не согласен. И уже долгое время сдерживает внешнее давление. Этому, конечно, способствует то, что сама Россия не выполняет самое базовое условие любого урегулирования – прекращение боевых действий на линии разграничения. И уже больше года сознательно срывает любые переговоры в политической подгруппе Минской ТКГ, как напрямую, так и через своих марионеток из ОРДЛО.

А для Парижа и Берлина, уверяют различные собеседники издания, используется и другой, вполне понятный в демократических странах аргумент. О том, что реализация политической части Минских соглашений на условиях России категорически не будет воспринята значительной частью украинского общества и приведет к неминуемой дестабилизации. И о чем бы не договаривались дипломаты в высоких кабинетах, с мнением "улицы" приходится считаться.

Ответные меры

Что на это все отвечают в администрации Байдена? Как подтвердила Виктория Нуланд, никаких "гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, Путину на переговорах не дали и давать не собираются.

"Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО - это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений", – заявила замгоссекретаря США.

Кроме того, в Белом доме пообещали Украине дополнительную военную помощь. А восточноевропейским странам-членам НАТО – развертывание дополнительных подразделений в случае, если новое вторжение в Украину все же случится. А приняли ли в Москве такое решение или нет, по словам американцев, до сих пор неизвестно.

Онлайн-переговоры Джо Байдена и Владимира Путина (Фото: Kremlin.ru)

Советник Байдена Салливан в своих ремарках напористо продвигал линию, которую Вашингтон использует еще с июньской встречи в Женеве. С одной стороны, руководству РФ говорят, что агрессия против Украины спровоцирует разнообразные "жесткие ответные меры". С другой – предлагают добровольную деэскалацию и дальнейшее сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес, вроде ядерной программы Ирана.

Но в особую конкретику американские чиновники публично, на камеры, стараются не вдаваться (за исключением заявления Нуланд о "финансовой изоляции"), словно оставляя себе максимум пространства для маневра. Без ответа остался и вопрос о том, что именно в Вашингтоне посчитают признаком того, что Кремль готов пойти на деэскалацию.

Судя по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, если в конечном счете удастся избежать самого факта нового вторжения российских войск в Украину, в Вашингтоне посчитают это успешным результатом всех переговоров. Об отводе войск от украинской границы, тем более в какие-то конкретные сроки, речь, судя по всему, не идет. А потому есть основания считать, что дальнейший шантаж Украины и всего Запада масштабной агрессией наверняка будет продолжаться.