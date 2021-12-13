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Австрия просит ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"

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Брюссель, Понедельник 13 декабря 2021 16:55
Австрия просит ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Ольга Белей

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел Европейского союза с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Он считает, что проект завершен, а значит должен начать свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проект завершен, теперь мы должны его использовать", - заявил Шалленберг в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе.

Он также заявил, что считает ошибкой не использовать газопровод по назначению, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной.

Ранее мы сообщали, что сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. А также другим вопросам, связанным с его строительством.

Напомним, ранее Бербок заявила, что процесс сертификации "Северный поток-2" был приостановлен, поскольку газопровод не соответствует нормам Европейского союза, и необходимо устранить эти нарушения.

Также стало известно, что "Северный поток-2" точно не заработает в ближайшие полгода.

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Северный поток-2
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