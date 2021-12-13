Австрия просит ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел Европейского союза с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Он считает, что проект завершен, а значит должен начать свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Он также заявил, что считает ошибкой не использовать газопровод по назначению, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной.

"Проект завершен, теперь мы должны его использовать", - заявил Шалленберг в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе.

Ранее мы сообщали, что сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. А также другим вопросам, связанным с его строительством.

Напомним, ранее Бербок заявила, что процесс сертификации "Северный поток-2" был приостановлен, поскольку газопровод не соответствует нормам Европейского союза, и необходимо устранить эти нарушения.

Также стало известно, что "Северный поток-2" точно не заработает в ближайшие полгода.