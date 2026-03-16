Топливный удар по тылу РФ: в Краснодарском крае взорвалась нефтебаза, которая кормила фронт

В ночь на 16 марта Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Главной целью стала нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Итак, первые сообщения о взрывах в районе местной нефтебазы появились в местных Тelegram-каналах около двух часов ночи. Жители Лабинска распространили видео, на которых зафиксирован момент прилета и последующее мощное возгорание в промышленной зоне города.

Оперативный штаб Краснодарского края впоследствии подтвердил инцидент, однако, по традиции российских ведомств, причиной пожара назвали "падение обломков сбитого БПЛА".

"В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - сказано в официальном сообщении.

В настоящее время известно, что на территории нефтебазы наблюдается открытое горение. Столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Почему Лабинск стал целью

Краснодарский край является стратегическим хабом для российской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины. Таким образом, вывод из строя объектов в Лабинске, Туапсе или Новороссийске существенно усложняет заправку техники и авиации врага, создавая "топливный голод" непосредственно на линии фронта.