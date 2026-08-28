Дефіцит бензину повертається в РФ через атаки дронів на НПЗ, - Reuters
Виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії атак українських безпілотників по російських НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дефіцит пального повертається
За інформацією видання, дефіцит палива у російських регіонах поновився наприкінці серпня після короткої перерви в липні, коли місцева влада намагалася послабити обмеження на продаж.
Виробничі показники впали до критичного рівня початку липня, коли спостерігався пік першої хвилі паливної кризи, що наростала ще з травня. Автомобілі знову вишиковуються в довгі черги на заправках, зокрема в Ростові-на-Дону.
Які НПЗ опинилися під ударом
Протягом останнього тижня дрони успішно атакували кілька великих нафтопереробних підприємств РФ, які є основними виробниками автомобільного бензину.
Зокрема, через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили свою роботу НПЗ у таких містах, як Перм, Нижній Новгород та Ярославль.
Паливна криза в Росії
Нагадаємо, економіка РФ опинилася під серйозним тиском через власну агресію проти України, яка призвела до системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі.
Через масштабні пошкодження заводоуправлінь та критичних установок переробки, у багатьох російських регіонах водії вже годинами чекають у чергах на АЗС.
На багатьох заправках пальне взагалі зникає з продажу, незважаючи на постійні заяви місцевої влади про нібито стабілізацію ринку.
На тлі масштабного дефіциту президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв проблеми Росії з бензином.
Він звернув увагу на те, що країна, яка роками будувала свою економіку на експорті енергоносіїв, через власні дії змушена шукати та імпортувати пальне.