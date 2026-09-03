Путін не виключив, що росіянам варто звикати до дефіциту бензину

Удари України по російських НПЗ поглибили паливну кризу у країні-агресорці. Влада почала закликати росіян готуватися до тривалої нестачі бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна на Східному економічному форумі, передає The Moscow Times.

Путін закликав росіян готуватися

Диктатор визнав, що влада виявилася не готовою до серії українських атак на енергоінфраструктуру Росії. Результатами яких стали обвальне падіння випуску нафтопродуктів і наймасштабніша в сучасній історії паливна криза.

"(Ми) виходили з того, що це суто цивільні об'єкти, і вони не можуть бути об'єктами будь-яких атак навіть в умовах збройного конфлікту. Але в цьому сенсі ми помилилися, наш супротивник, на жаль, думає інакше", - цинічно сказав Путін.

Також на запитання, чи варто росіянам звикати до дефіциту бензину, глава Кремля відповів:

"Ми маємо бути готовими до всього. Тільки наша готовність дасть розуміння всім, хто хоче нам нашкодити, що краще цього не робити".

За словами Путіна, на удари по НПЗ Росія нібито "змушена відповідати дзеркально". Він вважає, що ця відповідь "виявилася значною".

Також диктатор брехливо пообіцяв, що нафтокомпанії вже активно самі захищають свої об'єкти і поступово відновлюють пошкоджені заводи.

"Думаю, 10% тих, хто залишився, ми відновимо найближчим часом", - каже він.

А ППО Росія буде зміцнювати, поки йде "СВО", запевнив Путін.

Дефіцит бензину в Росії

Раніше РБК-Україна писало, що виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Українські дрони завдали нових ударів по НПЗ ворога.