Палица предложил комплекс действий для решения проблем бизнеса

У бизнеса очень много претензий к власти, особенно у представителей гостинично-ресторанной сферы. В то время как в ЕС власть выделяет предприятиям гостинично-ресторанного комплекса миллиардные дотации в связи с эпидемией и кризисом, украинская власть только ограничивает, а не поддерживает.

Об этом заявил лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица во время дискуссии на форуме предпринимателей в Сумах.

"Наше видение - проблемы бизнеса надо решать комплексно. Проблема, которая касается всех, - у людей нет возможности потреблять те товары и услуги, которые производятся на территории Украины. Потому что уровень заработных плат очень низкий. Высокие налоги на зарплату, налог на прибыль, коррупционный НДС и значительные суммы, которые надо уплатить при ввозе оборудования - все это делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Но из-за того, что мы постоянно зависимы от указаний Международного валютного фонда, мы не можем ни снижать налоги, ни устанавливать приемлемые ставки по кредитам, чтобы развивать свой бизнес", - заявил Палица.

По его словам, "За будущее" имеет стратегию внедрения тех налоговых изменений, которые помогут бизнесу развиваться.

В частности, снижение налога на заработную плату: вместо 18 процентов НДФЛ и 22 процентов единого взноса, должен быть только один налог в пределах 18 процентов. Благодаря снижению налоговой нагрузки предприятия начнут платить реальные зарплаты работникам.

Во-вторых, политсила предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, чтобы предприятия могли инвестировать средства в развитие, а если хотят получать дивиденды - пусть платят 9 процентов от выведенных средств.

И, в-третьих, в партии призывают ликвидировать налог на добавленную стоимость.

"Это те самые первые шаги, которые мы хотим реализовать в виде законопроектов. И мы ждем от бизнеса сотрудничества и конструктивных предложений о том, как можно улучшить ситуацию. Потому что основа развития страны - это успешная экономика", - резюмировал политик.

Напомним, депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии. Учредительный съезд состоялся в среду, 20 мая 2020 года.

Отмечается, что в партию вошли депутаты как из разных политических сил, так и беспартийные.