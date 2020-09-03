Палиця запропонував комплекс дій для вирішення проблем бізнесу

У бізнесу дуже багато претензій до влади, особливо в представників готельно-ресторанної сфери. У той час, як у ЄС влада виділяє підприємствам готельно-ресторанного комплексу мільярдні дотації у зв’язку з епідемією та кризою, українська влада лише обмежує, а не підтримує.

Про це заявив лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час дискусії на форумі підприємців у Сумах.

"Наше бачення - проблеми бізнесу треба вирішувати комплексно. Проблема, яка стосується всіх, - у людей немає можливості споживати ті товари й послуги, які виробляються на території України. Бо рівень заробітних плат надзвичайно низький. Високі податки на зарплату, податок на прибуток, корупційний ПДВ та значні суми, які треба сплатити при ввезенні обладнання - усе це робить нашу продукцію неконкурентоспроможною. Але через те, що ми постійно залежні від вказівок Міжнародного валютного фонду, ми не можемо ні знижувати податки, ні встановлювати прийнятні ставки за кредитами, щоб розвивати свій бізнес", - заявив Палиця.

За його словами, "За майбутнє" має стратегію впровадження тих податкових змін, котрі допоможуть бізнесу розвиватися.

Зокрема, зниження податку на заробітну плату: замість 18 відсотків ПДФО та 22 відсотків єдиного внеску, повинен бути лише один податок у межах 18 відсотків. Завдяки зниженню податкового навантаження підприємства почнуть платити реальні зарплати працівникам.

По-друге, політсила пропонує замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, щоб підприємства могли інвестувати кошти в розвиток, а якщо хочуть отримувати дивіденди - нехай платять 9 відсотків від прибутку. І, по-третє, в партії закликають ліквідувати податок на додану вартість.

"Це ті найперші кроки, які ми хочемо реалізувати у вигляді законопроектів. І ми чекаємо від бізнесу співпраці - конструктивних пропозицій про те, як можна спільно поліпшити ситуацію. Бо основа розвитку країни - це успішна економіка", - резюмував політик.

Нагадаємо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії. Установчий з'їзд відбувся у середу, 20 травня 2020 року.

Відзначається, що в партію увійшли депутати як з різних політичних сил, так і безпартійні.