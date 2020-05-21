ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине создали новую партию во главе с Палицей

Новости » Политика     21.05.2020 - 14:28
В Украине создали новую партию во главе с Палицей
Фото: Игорь Палица (facebook.com ukrop volyn)

Нардепы объединения "За будущее" создали одноименную партию

Депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии. Учредительный съезд состоялся в среду, 20 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба депутатского объединения на странице в соцсети Facebook.

"Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны", - отметил глава новосозданной партии Игорь Палица.

Отмечается, что в партию вошли депутаты как из разных политических сил, так и беспартийные.

Напомним, в конце ноября 2015 года представитель партии УКРОП Игорь Палица стал председателем Волынского областного совета. На первом заседании облсовета Палицу поддержали 39 депутатов из 64-х.

Как писало РБК-Украина, Игорь Палица 6 мая 2014 года был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. 30 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Палицу с должности председателя Одесской областной государственной администрации. В тот же день Порошенко представил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве главы Одесской облгосадминистрации.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Игорь Палицапартия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь