Паліса розкрив перевагу України над РФ в ударних дронах

"Нещодавно ми аналізували підсумки російської контрнаступальної операції на Курському напрямку - тоді фіксувалася значна перевага противника у застосуванні дронів на оптоволокні. Частково це і забезпечило потрібний для них результат", - розповів Паліса.

Крім того, за його словами, в першій половині минулого року фіксувалося різке збільшення застосування противником ударних дронів, насамперед FPV. Тобто ЗСУ були далекі від паритету з ними. І це впливало на темпи просування росіян.

"Натомість зараз співвідношення застосування ударних дронів (front-strike) у нас і у противника дещо інше - це 1,3 до 1 в нашу користь. Тобто ми використовуємо на 30% більше ударних дронів, ніж противник. І це дає свої результати", - зазначив заступник глави ОП.

До того ж добовий відсоток використання дронів на оптоволокні (за всіх наявних проблем з матеріалами, закупівлями, контрактуванням тощо) серед загальної кількості ударних дронів у ЗСУ становить 32%, - а у росіян - 24%.

За словами Паліси, це дозволяє оцінити, який ривок Україна зробила протягом року.

"І тут питання не лише про кількість, а й про якість. Треба чесно зазначити, якість така ж, як і у противника, бо він теж свої засоби удосконалює, але і ми зробили дуже відчутний ривок. І це той приклад, який демонструє, як швидкість реакції і здатність до масштабування необхідних проектів впливає на результати на полі бою, як технології допомагають нівелювати кількісну перевагу ворога", - зазначив він.

Заступник глави ОП привів статистику по лінії зіткнення загалом. Однак на деяких ділянках противник все ж зберігає кількісну перевагу у використанні ударних дронів, і українські бійці це, безперечно, відчувають.

"Є ділянки, на яких росіяни зосереджують зусилля і намагаються створити перевагу у "малому небі", щоб забезпечити, в першу чергу, можливість для тактичного успіху своїх підрозділів на землі", - додав Паліса.