Паліса розкрив перевагу України над РФ в ударних дронах

Наразі співвідношення застосування ударних дронів в українських військ та росіян 1,3 до 1. Перевага у ЗСУ.
Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Нещодавно ми аналізували підсумки російської контрнаступальної операції на Курському напрямку - тоді фіксувалася значна перевага противника у застосуванні дронів на оптоволокні. Частково це і забезпечило потрібний для них результат", - розповів Паліса.
Крім того, за його словами, в першій половині минулого року фіксувалося різке збільшення застосування противником ударних дронів, насамперед FPV. Тобто ЗСУ були далекі від паритету з ними. І це впливало на темпи просування росіян.
"Натомість зараз співвідношення застосування ударних дронів (front-strike) у нас і у противника дещо інше - це 1,3 до 1 в нашу користь. Тобто ми використовуємо на 30% більше ударних дронів, ніж противник. І це дає свої результати", - зазначив заступник глави ОП.
До того ж добовий відсоток використання дронів на оптоволокні (за всіх наявних проблем з матеріалами, закупівлями, контрактуванням тощо) серед загальної кількості ударних дронів у ЗСУ становить 32%, - а у росіян - 24%.
За словами Паліси, це дозволяє оцінити, який ривок Україна зробила протягом року.
"І тут питання не лише про кількість, а й про якість. Треба чесно зазначити, якість така ж, як і у противника, бо він теж свої засоби удосконалює, але і ми зробили дуже відчутний ривок. І це той приклад, який демонструє, як швидкість реакції і здатність до масштабування необхідних проектів впливає на результати на полі бою, як технології допомагають нівелювати кількісну перевагу ворога", - зазначив він.
Заступник глави ОП привів статистику по лінії зіткнення загалом. Однак на деяких ділянках противник все ж зберігає кількісну перевагу у використанні ударних дронів, і українські бійці це, безперечно, відчувають.
"Є ділянки, на яких росіяни зосереджують зусилля і намагаються створити перевагу у "малому небі", щоб забезпечити, в першу чергу, можливість для тактичного успіху своїх підрозділів на землі", - додав Паліса.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.
Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.
Водночас в американському Інституті вивчення війни зазначають, що українські удари по інфраструктурі РФ перевантажують ворожу систему ППО.
Через це Кремль змушений відволікати важливі ресурси з фронту, щоб прикривати стратегічні об’єкти.