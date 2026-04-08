Палиса раскрыл преимущество Украины над РФ в ударных дронах

"Недавно мы анализировали итоги российской контрнаступательной операции на Курском направлении - тогда фиксировалось значительное преимущество противника в применении дронов на оптоволокне. Частично это и обеспечило нужный для них результат", - рассказал Палиса.

Кроме того, по его словам, в первой половине прошлого года фиксировалось резкое увеличение применения противником ударных дронов, прежде всего FPV. То есть ВСУ были далеки от паритета с ними. И это влияло на темпы продвижения россиян.

"Зато сейчас соотношение применения ударных дронов (front-strike) у нас и у противника несколько иное - это 1,3 к 1 в нашу пользу. То есть мы используем на 30% больше ударных дронов, чем противник. И это дает свои результаты", - отметил заместитель главы ОП.

К тому же суточный процент использования дронов на оптоволокне (при всех имеющихся проблемах с материалами, закупками, контрактированием и т.д.) среди общего количества ударных дронов в ВСУ составляет 32%, - а у россиян - 24%.

По словам Палисы, это позволяет оценить, какой рывок Украина сделала в течение года.

"И здесь вопрос не только о количестве, но и о качестве. Надо честно отметить, качество такое же, как и у противника, потому что он тоже свои средства совершенствует, но и мы сделали очень ощутимый рывок. И это тот пример, который демонстрирует, как скорость реакции и способность к масштабированию необходимых проектов влияет на результаты на поле боя, как технологии помогают нивелировать количественное преимущество врага", - отметил он.

Заместитель главы ОП привел статистику по линии соприкосновения в целом. Однако на некоторых участках противник все же сохраняет количественное преимущество в использовании ударных дронов, и украинские бойцы это, безусловно, чувствуют.

"Есть участки, на которых россияне сосредотачивают усилия и пытаются создать преимущество в "малом небе", чтобы обеспечить, в первую очередь, возможность для тактического успеха своих подразделений на земле", - добавил Палиса.