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Паліса є можливим кандидатом у посли в США, - джерело

22:20 03.08.2026 Пн
2 хв
Трамп називав Палісу своїм улюбленим солдатом в Україні
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Фото: Павло Паліса (Getty Images)

Можливим кандидатом на посаду посла України у США є заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у владі.

"До Паліси приглядалися з точки зору такої посади", - сказав співрозмовник.

Більш детальних подробиць джерело не розкрило.

Хто такий Павло Паліса

Павло Паліса - український військовослужбовець, який з листопада 2024 року обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України.

До призначення він командував 93-й ОМбр "Холодний Яр" та брав участь у бойових діях з перших років російсько-української війни.

За військову службу Паліса був удостоєний звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

В Офісі президента він займається питаннями національної безпеки та оборони, взаємодією з військовим командуванням та реалізацією проектів, пов'язаних із розвитком оборонного сектору України.

До речі, президент США Дональд Трамп нещодавно називав Палісу своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Звільнення Стефанішиної

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США.

Раніше було відомо, що глава української держави пропонував колишньому прем'єру Юлії Свириденко очолити українське диппредставництво у США.

14 липня джерела РБК-Україна повідомляли, що Свириденко поки не давала згоди на пропозицію президента.

Також були чутки, що новим послом України в США може стати Рустем Умєров. Але сьогодні, 3 серпня, президент призначив Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

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Сполучені Штати АмерикиОфіс президентаОльга Стефанішина