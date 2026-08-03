Паліса є можливим кандидатом у посли в США, - джерело

"До Паліси приглядалися з точки зору такої посади", - сказав співрозмовник.

Більш детальних подробиць джерело не розкрило.

Хто такий Павло Паліса

Павло Паліса - український військовослужбовець, який з листопада 2024 року обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України.

До призначення він командував 93-й ОМбр "Холодний Яр" та брав участь у бойових діях з перших років російсько-української війни.

За військову службу Паліса був удостоєний звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

В Офісі президента він займається питаннями національної безпеки та оборони, взаємодією з військовим командуванням та реалізацією проектів, пов'язаних із розвитком оборонного сектору України.

До речі, президент США Дональд Трамп нещодавно називав Палісу своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Звільнення Стефанішиної

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США.

Раніше було відомо, що глава української держави пропонував колишньому прем'єру Юлії Свириденко очолити українське диппредставництво у США.