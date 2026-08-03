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Палиса является возможным кандидатом в послы в США, - источник

22:20 03.08.2026 Пн
2 мин
Трамп называл Палису своим любмым солдатом в Украине
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: Павел Палиса (Getty Images)

Возможным кандидатом на должность посла Украины в США является заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.

"К Палисе присматривались с точки зрения такой должности", - сказал собеседник.

Более детальных подробностей источник не раскрыл.

Кто такой Павел Палиса

Павел Палиса - украинский военнослужащий, который с ноября 2024 года занимает должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

До назначения он командовал 93-й ОМбр "Холодный Яр" и участвовал в боевых действиях с первых лет российско-украинской войны.

За военную службу Палиса был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

В Офисе президента он занимается вопросами национальной безопасности и обороны, взаимодействием с военным командованием и реализацией проектов, связанных с развитием оборонного сектора Украины.

К слову, президент США Дональд Трамп недавно называл Палису своим "любимым солдатом" в Украине.

Увольнение Стефанишиной

Напомним, сегодня, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США.

Ранее было известно, что глава украинского государства предлагал бывшему премьеру Юлии Свириденко возглавить украинское диппредставительство в США.

14 июля источники РБК-Украина сообщали, что Свириденко пока не давала согласия на предложение президента.

Также были слухи о том, что новым послом Украины в США может стать Рустем Умеров. Но сегодня, 3 августа, президент назначил Умерова на должность главы Службы внешней разведки.

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