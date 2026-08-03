Палиса является возможным кандидатом в послы в США, - источник

"К Палисе присматривались с точки зрения такой должности", - сказал собеседник.

Более детальных подробностей источник не раскрыл.

Кто такой Павел Палиса

Павел Палиса - украинский военнослужащий, который с ноября 2024 года занимает должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

До назначения он командовал 93-й ОМбр "Холодный Яр" и участвовал в боевых действиях с первых лет российско-украинской войны.

За военную службу Палиса был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

В Офисе президента он занимается вопросами национальной безопасности и обороны, взаимодействием с военным командованием и реализацией проектов, связанных с развитием оборонного сектора Украины.

К слову, президент США Дональд Трамп недавно называл Палису своим "любимым солдатом" в Украине.

Увольнение Стефанишиной

Напомним, сегодня, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США.

Ранее было известно, что глава украинского государства предлагал бывшему премьеру Юлии Свириденко возглавить украинское диппредставительство в США.