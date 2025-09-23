Незалежність Палестинської Держави визнали ще чотири країни Європи

Під час виступів на саміті Генасамблеї ООН про визнання Палестини як незалежної держави заявили ще чотири європейські країни.

Бельгія

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна приєднується до інших держав у визнанні Палестинської держави.

"Бельгія сьогодні посилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднавшись до групи країн, які оголосили про визнання Держави Палестина", - заявив глава держави під час виступу.

Водночас, бельгійський лідер додав, що юридичне визнання Палестинської держави може відбутися лише "після звільнення всіх заручників та усунення всіх терористичних організацій, таких як ХАМАС, з управління Палестиною".

Монако

Князівство Монако також приєдналося до понад 145 інших країн, які визнали Палестинську державу.

Принц Альберт II під час виступу на Генасамблеї зазначив, що з самого початку його країна захищала право Ізраїлю "жити в безпечних і визнаних кордонах та користуватися безпекою в них", а також "право палестинського народу на суверенну, життєздатну і демократичну державу".

"Сьогодні ми хочемо ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку існування Ізраїлю, а також визнати Палестину державою відповідно до міжнародного права", - сказав він під оплески присутніх у залі.

Принц Альберт II наголосив на важливості пошуку "збалансованого і стійкого" рішення для припинення конфлікту - після "звільнення всіх заручників і як тільки ХАМАС буде роззброєний".

Говорячи про рішення про створення двох держав, принц зазначив, що Монако підтверджує, що це рішення "базується на існуванні двох національних утворень".

Мальта

Палестинську державність також визнала Мальта.

"Почну з того, що чітко і недвозначно заявляю: Республіка Мальта з гордістю підтверджує офіційне визнання палестинської державності", - заявив прем'єр-міністр Роберт Абела.

Він зазначив, що Мальта також підтримує право Ізраїлю на існування поряд з демократичною Палестинською державою.

Абела додав, що дводержавне рішення буде "найгіршим можливим результатом" для ХАМАСу та що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому палестинському уряді.

"Якщо палестинці побачать мирний і реалістичний шлях до державності та самовизначення, це фатально підірве рішучі заклики ХАМАСу", - заявив прем'єр-міністр.

Люксембург

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна офіційно визнає Палестинську державу і що це рішення є початком "прихильності до надії".

"Це початок відновленої прихильності до надії, прихильності до дипломатії, діалогу, співіснування та дводержавного вирішення. До ідеї, що є крихкою, але все ще можливою, що мир може перемогти", - сказав Фріден.

Виступаючи на саміті Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр нагадав історію ООН і сказав, що рішення про визнання палестинської державності відповідає цінностям, закріпленим коаліцією.

"В історії бувають моменти, коли справа миру вимагає як моральної ясності, так і політичної мужності", - розпочав свою промову Фріден, зазначивши, що сьогодні "саме такий момент в історії".

Він сказав, що Люксембург вірить, "що дводержавне рішення залишається єдиним життєздатним шляхом до тривалого миру", і пообіцяв, що його країна буде діяти як партнер для досягнення миру.

Фріден повторив, що це "не рішення проти Ізраїлю чи його народу", а також не крок до "винагороди за насильство".