Независимость Палестинского государства признали еще четыре страны Европы

Во время выступлений на саммите Генассамблеи ООН, о признании Палестины как независимого государства заявили еще четыре европейские страны.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна присоединяется к другим государствам в признании Палестинского государства.

"Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина", - заявил глава государства во время выступления.

В то же время, бельгийский лидер добавил, что юридическое признание Палестинского государства может произойти только "после освобождения всех заложников и устранения всех террористических организаций, таких как ХАМАС, из управления Палестиной".

Монако

Княжество Монако также присоединилось к более 145 другим странам, которые признали Палестинское государство.

Принц Альберт II во время выступления на Генассамблее отметил, что с самого начала его страна защищала право Израиля "жить в безопасных и признанных границах и пользоваться безопасностью в них", а также "право палестинского народа на суверенное, жизнеспособное и демократическое государство".

"Сегодня мы хотим еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку существования Израиля, а также признать Палестину государством в соответствии с международным правом", - сказал он.

Принц Альберт II подчеркнул важность поиска "сбалансированного и устойчивого" решения для прекращения конфликта - после "освобождения всех заложников и как только ХАМАС будет разоружен".

Говоря о решении о создании двух государств, принц отметил, что Монако подтверждает, что это решение "базируется на существовании двух национальных образований".

Мальта

Палестинскую государственность также признала Мальта.

"Начну с того, что четко и недвусмысленно заявляю: Республика Мальта с гордостью подтверждает официальное признание палестинской государственности", - заявил премьер-министр страны Роберт Абела.

Он отметил, что Мальта также поддерживает право Израиля на существование наряду с демократическим Палестинским государством.

Абела добавил, что двухгосударственное решение будет "худшим возможным результатом" для ХАМАСа и что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском правительстве.

"Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАСа", - заявил глава правительства.

Люксембург

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна официально признает Палестинское государство и что это решение является началом "приверженности к надежде".

"Это начало возобновленной приверженности к надежде, приверженности к дипломатии, диалогу, сосуществованию и двухгосударственному решению. К идее, что является хрупкой, но все еще возможной, что мир может победить", - сказал Фриден.

Выступая на саммите Генассамблеи ООН, премьер-министр напомнил историю ООН и сказал, что решение о признании Палестинской государственности, соответствует ценностям, закрепленным коалицией.

"В истории бывают моменты, когда дело мира требует как моральной ясности, так и политического мужества", - начал свою речь Фриден, отметив, что сегодня "именно такой момент в истории".

Он сказал, что Люксембург верит, "что двухгосударственное решение остается единственным жизнеспособным путем к прочному миру", и пообещал, что его страна будет действовать как партнер для достижения мира.

Фриден повторил, что это "не решение против Израиля или его народа", а также не шаг к "вознаграждению за насилие".