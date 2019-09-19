ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Палестине упали три ракеты, есть раненые

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 08:11
В Палестине упали три ракеты, есть раненые
Иллюстративное фото (twitter.com/Haaretz)

Одна из ракет упала на границе с Израилем

Семь палестинцев были ранены из-за взрыва ракетных снарядов из сектора Газа. Две из трех ракет попали возле дома в южном городе Рафах, передает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Третья ракета упала возле забора, разделяющего Израиль и сектор Газа. Израильские военные заявили, что определили "неудачную попытку запуска" из сектора Газа. Однако снаряды не достигли Израиля.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что семь человек получили ранения, но не уточнило их состояние. Также неясно, какая группа палестинских боевиков в Газе стояла за ракетным обстрелом.

Напомним, в июле текущего года глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что приостанавливает выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Вскоре. в августе, появилась информация о том, что Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий.

РБК-Украина писало, что Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа, о перемирии на полгода. Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе сектора Газы и Израиля, остановить запуски ракет и поддерживать буферную зону на расстоянии 300 метров вдоль границы с Израилем.

Путин назвал Израиль "русскоязычным государством" ЕС осуждает атаку на свое посольство в Израиле
Новости Украины ИзраильПалестина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь