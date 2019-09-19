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У Палестині впали три ракети, є поранені

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 08:11
У Палестині впали три ракети, є поранені
Ілюстративне фото (twitter.com/Haaretz)

Одна з ракет впала на кордоні з Ізраїлем

Сім палестинців були поранені через вибух ракетних снарядів з сектору Газа. Дві з трьох ракет упали біля будинку в південному місті Рафах, передає РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Третя ракета впала біля огорожі, що розділяє Ізраїль і сектор Газа. Ізраїльські військові заявили, що визначили "невдалу спробу запуску" з сектора Газа. Проте снаряди не досягли Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що сім людей отримали поранення, але не уточнило їх стан. Також неясно, яка група палестинських бойовиків у Газі стояла за ракетним обстрілом.

Нагадаємо, в липні поточного року глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що зупиняє виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

Незабаром. у серпні з'явилася інформація про те, що Державний департамент США виключив Палестину із списку країн і територій.

РБК-Україна писало, що Ізраїль домовився з палестинським рухом ХАМАС, який контролює територію сектора Газа, про перемир'я на півроку. Згідно з досягнутими домовленостями, Палестина зобов'язалася припинити заворушення на кордоні сектора Гази та Ізраїлю, зупинити запуски ракет і підтримувати буферну зону на відстані 300 метрів вздовж кордону з Ізраїлем.

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