Палестина пригрозила Израилю выходом из всех соглашений в случае аннексии Иорданской долины. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Сообщается, что соответствующее письмо в четверг направил президента Палестины Махмуд Аббас премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. При этом в письме указывается, что выход из соглашений не повлияет на координацию в сфере безопасности.

"Аббас уведомил Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений", - говорится в письме Аббаса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ноябре 2019 года Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан. На такой шаг Нетаньяху пошел после того, как в США заявили об изменении своей позиции в отношении израильских поселений на Западном берегу.

Днями президент США Дональд Трамп представил мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.