Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод у разі анексії Йорданської долини. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Повідомляється, що відповідний лист у четвер направив президента Палестини Махмуд Аббас прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. При цьому в листі вказується, що вихід з угод не вплине на координацію у сфері безпеки.

"Аббас повідомив Нетаньяху, що палестинські влади припинять виконання всіх угод, якщо Ізраїль приєднає Йорданську долину і територію поселень", - йдеться в листі Аббаса.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в листопаді 2019 року Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан. На такий крок Він пішов після того, як США заявили про зміну своєї позиції щодо ізраїльських поселень на Західному березі.

Днями президент США Дональд Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.