Палаючий "Новатор" після удару FPV-дрона врятував екіпаж поліції (відео)

За чотири місяці експлуатації автомобіль здійснив близько 100 виїздів. Його використовували для логістичних місій на сході, зокрема для доставки пального, батарей та іншого необхідного майна.

Як "Новатор" використовували на фронті

У підрозділі працюють на бронеавтомобілях "Новатор" із 2024 року. Бійці відзначають зручність машини для виконання точкових завдань.



Під час експлуатації екіпаж самостійно доопрацював систему пожежогасіння у кузові автомобіля. Загалом за чотири місяці машина витримала удари 10 FPV-дронів.

Що сталося з бронеавтомобілем

Під час останнього виїзду "Новатор" зазнав удару FPV-дрона та загорівся. Попри пошкодження і пожежу, автомобіль зміг виконати завдання та доставити поліцейських до безпечного місця.

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Згодом бронеавтомобіль був знищений. Однак під час останнього виїзду він виконав головне завдання - врятував екіпаж.

Що відомо про "Новатор"

"Новатор" - український спеціалізований бронеавтомобіль, розроблений компанією "Українська бронетехніка". Підприємство-виробник є членом Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI).



Автомобіль активно використовують підрозділи Сил оборони та правоохоронці для розвідки, патрулювання, транспортування особового складу, евакуації поранених і вогневої підтримки у зоні бойових дій.

Бронеавтомобіль має захист від куль калібру 7,62 мм та уламків снарядів, а також V-подібне дно для протидібної мінної безпеки. Залежно від завдань він може оснащуватися кулеметами, автоматичними гранатометами, ПТРК "Стугна-П" або сучасними комплексами РЕБ для протидії дронам.