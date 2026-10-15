Палаючий "Новатор" після удару FPV-дрона врятував екіпаж поліції (відео)

Бронеавтомобіль "Новатор" після удару FPV-дрона загорівся, але продовжив рух і подолав близько 20 км, щоб доставити екіпаж стрілецького батальйону Національної поліції у Чернігівській області до місця дислокації. Усі поліцейські залишилися живими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане на Facebook-сторінці компанії "Українська бронетехніка".
За чотири місяці експлуатації автомобіль здійснив близько 100 виїздів. Його використовували для логістичних місій на сході, зокрема для доставки пального, батарей та іншого необхідного майна.
У підрозділі працюють на бронеавтомобілях "Новатор" із 2024 року. Бійці відзначають зручність машини для виконання точкових завдань.
Під час експлуатації екіпаж самостійно доопрацював систему пожежогасіння у кузові автомобіля. Загалом за чотири місяці машина витримала удари 10 FPV-дронів.
Під час останнього виїзду "Новатор" зазнав удару FPV-дрона та загорівся. Попри пошкодження і пожежу, автомобіль зміг виконати завдання та доставити поліцейських до безпечного місця.
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Згодом бронеавтомобіль був знищений. Однак під час останнього виїзду він виконав головне завдання - врятував екіпаж.
"Новатор" - український спеціалізований бронеавтомобіль, розроблений компанією "Українська бронетехніка". Підприємство-виробник є членом Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI).
Автомобіль активно використовують підрозділи Сил оборони та правоохоронці для розвідки, патрулювання, транспортування особового складу, евакуації поранених і вогневої підтримки у зоні бойових дій.
Бронеавтомобіль має захист від куль калібру 7,62 мм та уламків снарядів, а також V-подібне дно для протидібної мінної безпеки. Залежно від завдань він може оснащуватися кулеметами, автоматичними гранатометами, ПТРК "Стугна-П" або сучасними комплексами РЕБ для протидії дронам.
Раніше також повідомлялося, що українська бронемашина "Новатор 2" від "Української бронетехніки" отримала турель з точністю 90% влучань у цілі, включно зі стрільбою в русі та по дронах.
Крім того компанія у вересні презентувала оновлений санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С" для евакуації поранених і роботи військових медиків у районах бойових дій.