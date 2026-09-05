"Новатор 2С" поєднує бронезахист і можливості реанімації: усе про новий медевак

В Україні презентували оновлений санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С" від компанії "Українська бронетехніка".

Журналісти РБК-Україна побували на демонстрації спецтранспорту, поспілкувалися з розробниками та бойовими медиками Сил оборони, щоб дізнатися, як змінилася медична евакуація в умовах загрози FPV-дронів.

У заході взяли участь генеральний директор компанії Владислав Бельбас, представник Командування медичних сил Міністерства оборони Ігор Пліс, а також військові медики з досвідом евакуації поранених із районів бойових дій. Журналістам показали оновлену версію бронеавтомобіля, його медичний відсік і систему завантаження поранених.

Евакуація змінилася через дрони

За словами учасників заходу, поширення FPV-дронів суттєво змінило умови роботи евакуаційних екіпажів. Зона ураження розширилася, а маршрути, які раніше вважалися відносно безпечними, тепер можуть перебувати під постійною загрозою. Через це збільшується і час доставки поранених до стабілізаційних пунктів.

Полковник медичної служби Ігор Пліс зазначив, що броньовані автомобілі сьогодні стали одним із ключових засобів медичної евакуації з небезпечних ділянок.

За його словами, з переднього краю поранених спочатку евакуйовують іншими транспортними засобами, після чого броньовані медеваки доставляють їх до стабілізаційних пунктів або інших медичних підрозділів.

Пліс наголосив, що на етапі медичної евакуації необхідно мати можливість проводити повний комплекс життєзберігальних заходів безпосередньо в автомобілі. Йдеться, зокрема, про підтримку серцево-судинної системи та дихання, інфузійну терапію і переливання крові.

Саме тому до сучасного евакуаційного транспорту висувають одразу кілька ключових вимог: захист, швидкість, прохідність та можливість надавати допомогу пораненому безпосередньо під час руху.

"Новатор 2С" - санітарно-евакуаційна версія бронеавтомобіля виробництва ТОВ "Українська бронетехніка", що входить до Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), призначена для евакуації поранених і роботи військових медиків у районах бойових дій. Автомобіль може перевозити до чотирьох лежачих або шести поранених у сидячому положенні.

У медичному відсіку передбачені місце для бойового медика, система кріплення нош, місця для медичного обладнання та кріплення для інфузійних розчинів.

В оновленій конфігурації "Новатор 2С" отримав автоматичну систему підйому, опускання та подачі нош.

Виробник також змінив їхню конструкцію, додав освітлення та переглянув розташування частини медичного обладнання. За задумом розробників, це має спростити завантаження важкопоранених і забезпечити медикам більше простору для роботи.

“Новатор 2С” рятуватиме поранених на передку (фото: "Українська бронетехніка")

Командирка роти тактичної евакуації Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Вікторія Гусак зазначила, що за час експлуатації автомобілів виробник уже врахував низку зауважень військових медиків.

За її словами, для евакуаційних екіпажів найважливішими характеристиками автомобіля залишаються швидкість, надійність, захист і прохідність. Вона наголосила, що у випадку важких поранень рахунок може йти на хвилини, тому автомобіль має якомога швидше доставити пораненого до стабілізаційного пункту.

Водночас військові медики наголошують, що велика місткість не завжди означає можливість повноцінно контролювати стан усіх поранених одночасно. Тому під час модернізації таких автомобілів важливо враховувати не лише кількість місць, а й ергономіку медичного відсіку.

Захист і можливість рухатися після пошкодження

"Новатор 2С" може мати балістичний захист STANAG 4569 Level 1 або Level 2 залежно від комплектації та протимінний захист Level 2a/2b.

Автомобіль створений на посиленому шасі Ford F-550 та оснащений дизельним двигуном Ford V8 потужністю 300 кінських сил. Максимальна швидкість становить до 140 км/год, а запас ходу по шосе - щонайменше 500 кілометрів.

Також бронеавтомобіль обладнаний системою Run-Flat, яка дозволяє продовжувати рух після пошкодження шин.

"Новатор 2С" змінить медичну евакуацію на фронті (фото: "Українська бронетехніка")

Виробник доопрацьовує машину за досвідом фронту

Ігор Пліс розповів, що військові медики передавали виробнику свої зауваження щодо внутрішнього оснащення автомобіля безпосередньо на основі досвіду його застосування.

За його словами, машина добре зарекомендувала себе та має необхідний рівень захисту, однак для військових медиків також критично важливою залишається маневреність.

Він зазначив, що на основі відгуків бойових медиків виробник удосконалював підвіску, систему швидкого доступу до медикаментів і засоби підтримки інфузійної терапії.

За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, санітарно-евакуаційні автомобілі потребують постійного оновлення відповідно до змін на полі бою.

Окремим напрямом залишається інтеграція засобів радіоелектронної боротьби, які встановлюють залежно від вимог конкретного замовника.

Бельбас пояснив, що РЕБ не є фіксованою комплектацією автомобіля: кожен замовник формує власні вимоги, відповідно до яких інтегрується необхідна система. За його словами, цей напрям постійно змінюється, тому виробник має регулярно адаптувати автомобілі до нових умов.

Яка потреба у таких автомобілях

За оцінками фахівців, Силам оборони України потрібно близько 400 броньованих санітарно-евакуаційних машин такого класу. При цьому запит до міжнародних партнерів становить близько 200 автомобілів.

Водночас Владислав Бельбас оцінює загальну потенційну потребу значно вище - відповідно до оперативно-тактичних вимог вона може становити тисячі санітарно-евакуаційних автомобілів.

За його словами, потреба в таких машинах залишається величезною, оскільки вони постійно працюють у зоні ураження та можуть зазнавати пошкоджень. У цьому контексті він назвав такі автомобілі фактично витратним ресурсом війни.

За словами керівника "Української бронетехніки", підприємство має можливості виробляти понад 1000 автомобілів на рік. Водночас "Новатор 2С" планують і надалі доопрацьовувати відповідно до досвіду його бойового застосування.