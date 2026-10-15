Пылающий "Новатор" после удара FPV-дрона спас экипаж полиции (видео)

За четыре месяца эксплуатации автомобиль совершил около 100 выездов. Его использовали для логистических миссий на востоке, в частности, для доставки топлива, батарей и другого необходимого имущества.

Как "Новатор" использовали на фронте

В подразделении работают на бронеавтомобилях "Новатор" с 2024 года. Бойцы отмечают удобство машины для выполнения точечных задач.

Во время эксплуатации экипаж самостоятельно доработал систему пожаротушения в кузове автомобиля. Всего за четыре месяца машина выдержала удары 10 FPV-дронов.

Что произошло с бронеавтомобилем

Во время последнего выезда "Новатор" получил удар FPV-дрона и загорелся. Несмотря на повреждения и пожар, автомобиль смог выполнить задание и доставить полицейских в безопасное место.

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Впоследствии бронеавтомобиль был уничтожен. Однако во время последнего выезда он выполнил главную задачу – спас экипаж.

Что известно о "Новаторе"

"Новатор" - украинский специализированный бронеавтомобиль, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Предприятие является членом Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Автомобиль активно используют подразделения Сил обороны и правоохранители для разведки, патрулирования, транспортировки личного состава, эвакуации раненых и огневой поддержки в зоне боевых действий.

Бронеавтомобиль имеет защиту от шаров калибра 7,62 мм и отломков снарядов, а также V-образное дно для противообразной минной безопасности. В зависимости от задач он может оснащаться пулеметами, автоматическими гранатометами, ПТРК "Стугна-П" или современными комплексами РЭБ для противодействия дронам.