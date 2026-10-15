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Пылающий "Новатор" после удара FPV-дрона спас экипаж полиции (видео)

10:38 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Анна Березина
Украинский бронеавтомобиль "Новатор" спас экипаж полиции (фото: "Украинская бронетехника")

Бронеавтомобиль "Новатор" после удара FPV-дрона загорелся, но продолжил движение и преодолел около 20 км, чтобы доставить экипаж стрелкового батальона Национальной полиции в Черниговской области к месту дислокации. Все полицейские остались в живых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на Facebook-странице компании "Украинская бронетехника".

За четыре месяца эксплуатации автомобиль совершил около 100 выездов. Его использовали для логистических миссий на востоке, в частности, для доставки топлива, батарей и другого необходимого имущества.

Как "Новатор" использовали на фронте

В подразделении работают на бронеавтомобилях "Новатор" с 2024 года. Бойцы отмечают удобство машины для выполнения точечных задач.

Во время эксплуатации экипаж самостоятельно доработал систему пожаротушения в кузове автомобиля. Всего за четыре месяца машина выдержала удары 10 FPV-дронов.

Что произошло с бронеавтомобилем

Во время последнего выезда "Новатор" получил удар FPV-дрона и загорелся. Несмотря на повреждения и пожар, автомобиль смог выполнить задание и доставить полицейских в безопасное место.

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Впоследствии бронеавтомобиль был уничтожен. Однако во время последнего выезда он выполнил главную задачу – спас экипаж.

Что известно о "Новаторе"

"Новатор" - украинский специализированный бронеавтомобиль, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Предприятие является членом Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Автомобиль активно используют подразделения Сил обороны и правоохранители для разведки, патрулирования, транспортировки личного состава, эвакуации раненых и огневой поддержки в зоне боевых действий.

Бронеавтомобиль имеет защиту от шаров калибра 7,62 мм и отломков снарядов, а также V-образное дно для противообразной минной безопасности. В зависимости от задач он может оснащаться пулеметами, автоматическими гранатометами, ПТРК "Стугна-П" или современными комплексами РЭБ для противодействия дронам.

Ранее также сообщалось, что украинская бронемашина "Новатор 2" от "Украинской бронетехники" получила турель с точностью 90% попаданий в цели, включая стрельбу в движении и по дронам.

Кроме того, компания в сентябре презентовала обновленный санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С" для эвакуации раненых и работы военных медиков в районах боевых действий.

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