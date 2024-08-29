На палаючій нафтобазі "Атлас" у Ростовській області прогримів новий вибух

На російському ФДКУ "Комбінат "Атлас" у Ростовській області триває робота екстрених служб, які намагаються впоратися із потужною пожежею.

Як пише Telegram-канал SHOT, очевидці чули вибух на нафтооб'єкті пізно ввечері у середу.

Також російська сторона вказує попередню причину цього вибуху як розгерметизацію одного з трьох палаючих резервуарів внаслідок пожежі.

Між тим Baza уточнює, що через розгерметизацію та новий вибух спалахнув вже четвертий резервуар на нафтобазі "Атлас".

"Наразі пожежу намагаються загасити понад 200 людей", - додає цей Telegram-канал.

За даними видання Astra, після нового вибуху на об'єкті у Ростовській області заграву від пожежі можна побачити за десятки кілометрів.

В мережі були оприлюднені кадри про інцидент на палаючій нафтобазі недалеко від міста Каменськ-Шахтинський.

Що передувало

Нагадаємо, 28 серпня нафтобаза "Атлас" у Ростовській області була атакована безпілотниками. Це спричинило масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів з паливом​ на об'єкті.

Варто зауважити, що ця нафтобаза є частиною військово-промислового комплексу РФ, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії.

Як розповіли джерела РБК-Україна, нафтобаза "Атлас" була уражена дронами вночі 28 серпня внаслідок операції ГУР МОУ разом з ССО ЗСУ.

Додамо, ввечері 28 серпня з'явилися супутникові знімки пожежі на цій нафтобазі у Ростовській області.

Також нагадаємо, що у цьому регіоні у місті Пролетарськ вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українських безпілотників.