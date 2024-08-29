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На горящей нефтебазе "Атлас" в Ростовской области прогремел новый взрыв

Фото: в Ростовской области произошел новый взрыв на нефтебазе "Атлас" из-за пожара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На горящей российской нефтебазе "Атлас" возле города Каменск-Шахтинский в Ростовской области (РФ) снова раздался взрыв. Этот объект охвачен огнем со вчерашнего дня после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

На российском ФГКУ "Комбинат "Атлас" в Ростовской области продолжается работа экстренных служб, пытающихся справиться с мощным пожаром.

Как пишет Telegram-канал SHOT, очевидцы слышали взрыв на нефтеобъекте поздно вечером в среду.

Также российская сторона указывает предварительную причину этого взрыва как разгерметизацию одного из трех горящих резервуаров в результате пожара.

Между тем Baza уточняет, что из-за разгерметизации и нового взрыва вспыхнул уже четвертый резервуар на нефтебазе "Атлас".

"Пожар пытаются потушить более 200 человек", - добавляет этот Telegram-канал.

По данным издания Astra, после нового взрыва на объекте в Ростовской области зарево от пожара можно увидеть за десятки километров.

В сети были обнародованы кадры об инциденте на горящей нефтебазе недалеко от города Каменск-Шахтинский.

Что предшествовало

Напомним, 28 августа нефтебаза "Атлас" в Ростовской области была атакована беспилотниками. Это повлекло за собой масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом на объекте.

Следует отметить, что эта нефтебаза является частью военно-промышленного комплекса РФ, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии.

Как рассказали источники РБК-Украина, нефтебаза "Атлас" была поражена дронами ночью 28 августа в результате операции ГУР МОУ вместе с ССО ВСУ.

Вечером 28 августа появились спутниковые снимки пожара на этой нефтебазе в Ростовской области.

Также напомним, что в этом регионе в городе Пролетарск уже больше десяти дней горит нефтебаза после атаки украинских беспилотников.

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ПожарВзрывРостовская область