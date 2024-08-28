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Удар ГУР по нафтобазі "Атлас" в РФ: з'явились супутникові знімки пожежі

Середа 28 серпня 2024 22:45
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Удар ГУР по нафтобазі "Атлас" в РФ: з'явились супутникові знімки пожежі Фото: нафтобаза "Атлас" у Ростовській області була атакована ГУР (скрін з відео)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка уразила російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області, що неподалік міста Каменськ-Шахтинський. Там зберігались нафтопродукти для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На опублікованих фото, видно, що горять два резервуари з паливом, а ще декілька мають сліди пошкоджень. Ймовірно, атака на нафтобазу відбулась цієї ночі.

Варто зауважити, що Україна офіційно не підтверджувала атаку на нафтобазу. Однак джерела РБК-Україна в спецслужбах заявляли, що ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський.

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

28 серпня 2024 року нафтобаза була атакована українськими дронами, що спричинило масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів з паливом​.

Варто зауважити, що Україна систематично атакує російські НПЗ. Зокрема це є відповіддю на удари російських військ по українській енергетиці.

У місті Пролетарськ Ростовської області вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українського безпілотника.

Також сьогодні в Кіровській області РФ вперше під атаку українських дронів потрапила нафтобаза. Об'єкт знаходиться у понад 1000 км від кордону з Україною. На місці виникла пожежа.

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