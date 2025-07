Палаюче шасі і чорний дим довкола: в США загорівся літак з 179 людьми на борту

У п'ятницю, 26 липня, в міжнародному аеропорту Денвера сталася надзвичайна подія.

Під час зльоту пасажирського літака Boeing 737 Max авіакомпанії American Express, що виконував рейс до Маямі, спалахнула пожежа. У лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту.

Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.

На відео, знятому очевидцями, видно, як пасажири у паніці спускаються з борту по трапах, поки задня частина літака охоплена вогнем і клубиться густим чорним димом.

A Boeing 737 MAX wheel caught fire on a Denver to Miami flight. All 173 passengers and 6 crew safely evacuated.



#Boeing737MAX #AviationSafety #FlightIncident pic.twitter.com/sLFGCyECe9