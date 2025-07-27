Палаюче шасі і чорний дим довкола: в США загорівся літак з 179 людьми на борту

У міжнародному аеропорту Денвера під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей - усіх екстрено евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NYP , який уточнює подробиці інциденту.

У п'ятницю, 26 липня, в міжнародному аеропорту Денвера сталася надзвичайна подія.

Під час зльоту пасажирського літака Boeing 737 Max авіакомпанії American Express, що виконував рейс до Маямі, спалахнула пожежа. У лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту.

Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.

На відео, знятому очевидцями, видно, як пасажири у паніці спускаються з борту по трапах, поки задня частина літака охоплена вогнем і клубиться густим чорним димом.

A Boeing 737 MAX wheel caught fire on a Denver to Miami flight. All 173 passengers and 6 crew safely evacuated.



#Boeing737MAX #AviationSafety #FlightIncident pic.twitter.com/sLFGCyECe9 — Tirish Reddy (@tirishreddy) July 27, 2025

На момент інциденту в літаку перебували 173 пасажири та 6 членів екіпажу.

На щастя, жертв вдалося уникнути.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Причини загоряння з’ясовуються. За попередньою інформацією, могло йтися про технічну несправність шасі, що є предметом окремої перевірки, особливо на фоні посиленої уваги до безпеки літаків серії Boeing 737 Max.

Внаслідок інциденту в аеропорту було затримано 87 рейсів.