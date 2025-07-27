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Палаюче шасі і чорний дим довкола: в США загорівся літак з 179 людьми на борту

США, Неділя 27 липня 2025 04:47
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Палаюче шасі і чорний дим довкола: в США загорівся літак з 179 людьми на борту Ілюстративне фото: пасажирський Boeing (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У міжнародному аеропорту Денвера під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей - усіх екстрено евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NYP, який уточнює подробиці інциденту.

У п'ятницю, 26 липня, в міжнародному аеропорту Денвера сталася надзвичайна подія.

Під час зльоту пасажирського літака Boeing 737 Max авіакомпанії American Express, що виконував рейс до Маямі, спалахнула пожежа. У лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту.

Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.

На відео, знятому очевидцями, видно, як пасажири у паніці спускаються з борту по трапах, поки задня частина літака охоплена вогнем і клубиться густим чорним димом.

На момент інциденту в літаку перебували 173 пасажири та 6 членів екіпажу.

На щастя, жертв вдалося уникнути.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Причини загоряння з’ясовуються. За попередньою інформацією, могло йтися про технічну несправність шасі, що є предметом окремої перевірки, особливо на фоні посиленої уваги до безпеки літаків серії Boeing 737 Max.

Внаслідок інциденту в аеропорту було затримано 87 рейсів.

Нагадаємо, 21 липня на територію школи і коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці впав навчальний літак ВПС Бангладеш. Є загиблі і поранені.

Також у міжнародному аеропорту Мехіко два пасажирські літаки ледь не зіткнулися через помилку диспетчера.

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