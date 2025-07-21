У Бангладеш винищувач впав на школу: є загиблий і поранені

Фото: у Бангладеш винищувач впав на школу (news az)

Навчальний літак ВПС Бангладеш упав на територію школи і коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці вдень 21 липня. Є жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (за місцевим часом - ред.)", - йдеться в заяві відділу зв'язків з громадськістю військового відомства. На відео наслідків катастрофи видно велику пожежу на галявині, з якої в небо здіймався густий дим. Щонайменше четверо людей отримали поранення і були доставлені до військового шпиталю в цьому районі. Одна людина - загинула. За попередніми даними, літак впав на дах їдальні коледжу. Аварія сталася в навчальний час.