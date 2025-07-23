У Мехіко через фатальну помилку диспетчерів ледь не сталася авіакатастрофа

Отож, у понеділок 21 липня, в Міжнародному аеропорту Беніто Хуареса (Мехіко) стався небезпечний інцидент.

Там через помилку диспечера два пасажирські літаки ледь не зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Регіональний літак AeroMéxico Connect, що заходив на посадку, пролетів менш ніж за 200 футів (≈60 метрів) над літаком Delta Air Lines, який саме починав зліт.

Інцидент стався за участі:

рейсу 1631 AeroMéxico Connect - регіонального літака Embraer 190, що заходив на посадку;

рейсу 590 Delta Air Lines - Boeing 737, який уже почав розбіг по злітно-посадковій смузі 5R з 144 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту.

За даними Delta, екіпаж Boeing 737 вчасно побачив, що прямо перед ними приземляється інший літак, і негайно перервав зліт, повернувшись до терміналу. Зрештою рейс до Атланти відбув із затримкою близько трьох годин.

Сайт Flightradar24 підтвердив, що літак Embraer 190 пролетів дуже близько над літаком Delta, який вже рухався по смузі. Приземлення відбулося безпосередньо перед ним, що могло спричинити серйозну авіакатастрофу в разі найменшої помилки.

Компанія Delta Air Lines вже повідомила про інцидент відповідним органам — цивільній авіації Мексики, Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) та Національній раді з безпеки на транспорті США (NTSB).

"Delta повністю співпрацює з владою під час розслідування. Ми вдячні екіпажу за уважність та оперативні дії - це результат нашої всебічної підготовки", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Компанія AeroMéxico та мексиканські авіаційні органи поки не надали коментарів щодо ситуації.

Зазначимо, що у 2021 році FAA вже знижувало рейтинг безпеки авіації Мексики через невідповідність міжнародним стандартам. І лише у вересні 2023 року країна повернула статус "категорія один", отримавши технічну допомогу від США для виправлення виявлених проблем.

Інцидент у Мехіко викликав занепокоєння щодо дотримання протоколів безпеки у країні та ймовірного людського чинника в координації польотів. Розслідування триває.