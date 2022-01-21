ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Палату представителей США внесли санкции против России. В списке Путин и "Северный поток-2"

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 23:06
В Палату представителей США внесли санкции против России. В списке Путин и "Северный поток-2" Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Члены Палаты представителей представили закон, который является дополнением закона Сената о защите суверенитета Украины от 2022 года. Он включает ряд санкций, среди которых ограничения против "Северного потока-2" и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Что предусматривает представленный закон:

  • санкции против газопровода "Северный поток-2";
  • санкции против добывающей промышленности агрессора;
  • санкции против более чем 3 финансовых организаций;
  • запрет всех операций с новым российским долгом;
  • санкции против Владимира Путина и других российских лидеров;
  • ускоренная помощь Украине;
  • расширение программы противодействия дезинформации и киберактивности России.

"Этот закон повлечет серьезные последствия для России как в финансовом, так и в другом плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи у границ Украины", - заявил член Палаты представителей Грегори Микс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Санкции
NEWS
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше