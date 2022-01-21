В Палату представителей США внесли санкции против России. В списке Путин и "Северный поток-2"
Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Члены Палаты представителей представили закон, который является дополнением закона Сената о защите суверенитета Украины от 2022 года. Он включает ряд санкций, среди которых ограничения против "Северного потока-2" и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Что предусматривает представленный закон:
- санкции против газопровода "Северный поток-2";
- санкции против добывающей промышленности агрессора;
- санкции против более чем 3 финансовых организаций;
- запрет всех операций с новым российским долгом;
- санкции против Владимира Путина и других российских лидеров;
- ускоренная помощь Украине;
- расширение программы противодействия дезинформации и киберактивности России.
"Этот закон повлечет серьезные последствия для России как в финансовом, так и в другом плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи у границ Украины", - заявил член Палаты представителей Грегори Микс.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что