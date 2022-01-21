В Палату представників США внесли санкції проти Росії. У списку Путін та "Північний потік-2"
Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Члени Палати представників представили закон, який є доповненням закону Сенату про захист суверенітету України від 2022 року. Він включає низку санкцій, серед яких обмеження проти "Північного потоку-2" й президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу комітету Палати представників із закордонних справ.
Що передбачає представлений закон:
- санкції проти газопроводу "Північний потік-2";
- санкції проти добувної промисловості агресора;
- санкції проти більше ніж 3 фінансових організацій;
- заборона всіх операцій із новим російським боргом;
- санкції проти Володимира Путіна й інших російських лідерів;
- прискорена допомога Україні;
- розширення програми протидії дезінформації та кіберактивності Росії.
"Цей закон спричинить серйозні наслідки для Росії як у фінансовому, так і в іншому плані, і Конгрес готовий діяти, якщо президент Путін продовжить своє провокаційне нарощування військової могутності біля кордонів України", - заявив член Палати представників Грегорі Мікс.
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