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В Палату представників США внесли санкції проти Росії. У списку Путін та "Північний потік-2"

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П'ятниця 21 січня 2022 23:06
В Палату представників США внесли санкції проти Росії. У списку Путін та "Північний потік-2" Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Члени Палати представників представили закон, який є доповненням закону Сенату про захист суверенітету України від 2022 року. Він включає низку санкцій, серед яких обмеження проти "Північного потоку-2" й президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу комітету Палати представників із закордонних справ.

Що передбачає представлений закон:

  • санкції проти газопроводу "Північний потік-2";
  • санкції проти добувної промисловості агресора;
  • санкції проти більше ніж 3 фінансових організацій;
  • заборона всіх операцій із новим російським боргом;
  • санкції проти Володимира Путіна й інших російських лідерів;
  • прискорена допомога Україні;
  • розширення програми протидії дезінформації та кіберактивності Росії.

"Цей закон спричинить серйозні наслідки для Росії як у фінансовому, так і в іншому плані, і Конгрес готовий діяти, якщо президент Путін продовжить своє провокаційне нарощування військової могутності біля кордонів України", - заявив член Палати представників Грегорі Мікс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що

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