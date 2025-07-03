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Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої

Четвер 03 липня 2025 07:15
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Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої Дочка Віри Брежнєвої (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Молодша донька Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, продемонструвала вишуканий і актуальний літній лук, об'єднавши широкі білі штани палаццо з корсетним топом з ажурними деталями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала молодша донька Брежнєвої

Для святкового заходу вона обрала total white look: широкі штани палаццо і корсетний топ з напівпрозорими вставками у верхній частині та ажурними деталями.

Такий образ поєднує в собі комфорт і елегантність, ідеально підходить як для денних прогулянок, так і для вечірніх заходів.

Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої

Донька Віри Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Корсетний топ

Це центральний елемент образу. Корсетні топи й бра-топи в останні сезони дуже популярні, особливо в поєднанні зі штанами або спідницями з високою посадкою, як тут. Вони дозволяють створити як вечірній, так і повсякденний шикарний образ.

Колір: білий, що надає йому свіжості та відсилає до літнього стилю.

Фасон: це не просто топ, а саме корсетна конструкція, яка підкреслює талію і формує силует. Характерні вертикальні шви (кісточки) видно, що надає топу структурності.

Деталі:

  • напівпрозорі вставки: верхня частина, ймовірно, з тонкої сітки або органзи, що надає пікантності та легкості, не роблячи образ вульгарним. Це модний елемент, що додає легкості.
  • мереживні деталі: уздовж швів або на чашечках видно ніжні візерунки з тонкого мережива, що додає романтичності та вишуканості.
  • бретелі: тонкі білі бретелі підтримують топ.

Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої

Дочка Віри Брежнєвої показала стильний лук (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Штани палаццо

Широкі штани залишаються в тренді завдяки комфорту і здатності створювати елегантний, витончений образ. У білому кольорі вони ідеально підходять для теплої пори року.

Колір: ідентичний білому кольору топа, що створює монохромний, витягнутий силует і візуально подовжує ноги.

Фасон: висока посадка, що підкреслює талію і забезпечує плавний перехід від топа. Штани дуже широкі від стегна, вільно спадають, що створює ефект струмливої тканини й руху.

Тканина: це легка тканина, можливо, віскоза, шовк, або якісний креп, який красиво драпірується і не сильно мнеться.

Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої

Сара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Аксесуари

Підвіска: тонкий золотий ланцюжок з невеликим делікатним кулоном. Цей мінімалістичний акцент додає блиску і завершує зону декольте, не відволікаючи уваги від топа.

Браслет: на зап'ясті видно тонкий браслет, імовірно, золотий або зі світлого металу, що гармонує з кольє. Мінімалістичні прикраси підкреслюють витонченість.

Сумка: чорна стьобана сумка на ланцюжку із золотистою фурнітурою від відомого бренду Chanel. Сумка додає розкоші та статусу, а також контрасту монохромному білому образу. Це класичний, позачасовий аксесуар, який надає образу шику.

Образ Сари Кіперман є втіленням сучасного шику: він поєднує в собі ніжність і сексуальність (корсет), комфорт і елегантність (штани палаццо), а також розкіш і класику (сумка).

Це ідеальний приклад того, як можна мати дуже стильний і актуальний вигляд, використовуючи переважно монохромну палітру і ретельно підібрані, якісні речі.

Палаццо та ажурний корсет: стильний літній образ від молодшої доньки Брежнєвої

Сара Кіперман показала модні тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

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