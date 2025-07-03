Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой
Младшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман, продемонстрировала изысканный и актуальный летний лук, объединив широкие белые брюки палаццо с корсетным топом с ажурными деталями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой
Для праздничного мероприятия она выбрала total white look: широкие брюки палаццо и корсетный топ с полупрозрачными вставками в верхней части и ажурными деталями.
Такой образ сочетает в себе комфорт и элегантность, идеально подходя как для дневных прогулок, так и для вечерних мероприятий.
Дочь Веры Брежневой (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Корсетный топ
Это центральный элемент образа. Корсетные топы и бра-топы в последние сезоны очень популярны, особенно в сочетании с брюками или юбками с высокой посадкой, как здесь. Они позволяют создать как вечерний, так и повседневный шикарный образ.
Цвет: белый, что придает ему свежесть и отсылает к летнему стилю.
Фасон: это не просто топ, а именно корсетная конструкция, которая подчеркивает талию и формирует силуэт. Характерные вертикальные швы (косточки) видны, что придает топу структурность.
Детали:
- полупрозрачные вставки: верхняя часть, вероятно, из тонкой сетки или органзы, что придает пикантность и легкость, не делая образ вульгарным. Это модный элемент, добавляющий воздушности.
- кружевные детали: вдоль швов или на чашечках видны нежные узоры из тонкого кружева, что добавляет романтичности и изысканности.
- бретели: тонкие белые бретели поддерживают топ.
Дочь Веры Брежневой показала стильный лук (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Брюки палаццо
Широкие брюки остаются в тренде благодаря комфорту и способности создавать элегантный, утонченный образ. В белом цвете они идеально подходят для теплого времени года.
Цвет: идентичный белому цвету топа, что создает монохромный, вытянутый силуэт и визуально удлиняет ноги.
Фасон: высокая посадка, подчеркивающая талию и обеспечивающая плавный переход от топа. Брюки очень широкие от бедра, свободно ниспадающие, что создает эффект струящейся ткани и движения.
Ткань: это легкая ткань, возможно, вискозу, шелк, или качественный креп, который красиво драпируется и не сильно мнется.
Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Аксессуары
Подвеска: тонкая золотая цепочка с небольшим деликатным кулоном. Этот минималистичный акцент добавляет блеска и завершает зону декольте, не отвлекая внимания от топа.
Браслет: на запястье виден тонкий браслет, вероятно, золотой или из светлого металла, гармонирующий с колье. Минималистичные украшения подчеркивают изящество.
Сумка: черная стеганая сумка на цепочке с золотистой фурнитурой от известного бренда Chanel. Сумка добавляет роскоши и статуса, а также контраста монохромному белому образу. Это классический, вневременной аксессуар, который придает образу шик.
Образ Сары Киперман является воплощением современного шика: он сочетает в себе нежность и сексуальность (корсет), комфорт и элегантность (брюки палаццо), а также роскошь и классику (сумка).
Это идеальный пример того, как можно выглядеть очень стильно и актуально, используя преимущественно монохромную палитру и тщательно подобранные, качественные вещи.
Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
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