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Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой

Четверг 03 июля 2025 07:15
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Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой Дочка Веры Брежневой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Младшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман, продемонстрировала изысканный и актуальный летний лук, объединив широкие белые брюки палаццо с корсетным топом с ажурными деталями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой

Для праздничного мероприятия она выбрала total white look: широкие брюки палаццо и корсетный топ с полупрозрачными вставками в верхней части и ажурными деталями.

Такой образ сочетает в себе комфорт и элегантность, идеально подходя как для дневных прогулок, так и для вечерних мероприятий.

Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой

Дочь Веры Брежневой (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Корсетный топ

Это центральный элемент образа. Корсетные топы и бра-топы в последние сезоны очень популярны, особенно в сочетании с брюками или юбками с высокой посадкой, как здесь. Они позволяют создать как вечерний, так и повседневный шикарный образ.

Цвет: белый, что придает ему свежесть и отсылает к летнему стилю.

Фасон: это не просто топ, а именно корсетная конструкция, которая подчеркивает талию и формирует силуэт. Характерные вертикальные швы (косточки) видны, что придает топу структурность.

Детали:

  • полупрозрачные вставки: верхняя часть, вероятно, из тонкой сетки или органзы, что придает пикантность и легкость, не делая образ вульгарным. Это модный элемент, добавляющий воздушности.
  • кружевные детали: вдоль швов или на чашечках видны нежные узоры из тонкого кружева, что добавляет романтичности и изысканности.
  • бретели: тонкие белые бретели поддерживают топ.

Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой

Дочь Веры Брежневой показала стильный лук (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Брюки палаццо

Широкие брюки остаются в тренде благодаря комфорту и способности создавать элегантный, утонченный образ. В белом цвете они идеально подходят для теплого времени года.

Цвет: идентичный белому цвету топа, что создает монохромный, вытянутый силуэт и визуально удлиняет ноги.

Фасон: высокая посадка, подчеркивающая талию и обеспечивающая плавный переход от топа. Брюки очень широкие от бедра, свободно ниспадающие, что создает эффект струящейся ткани и движения.

Ткань: это легкая ткань, возможно, вискозу, шелк, или качественный креп, который красиво драпируется и не сильно мнется.

Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой

Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Аксессуары

Подвеска: тонкая золотая цепочка с небольшим деликатным кулоном. Этот минималистичный акцент добавляет блеска и завершает зону декольте, не отвлекая внимания от топа.

Браслет: на запястье виден тонкий браслет, вероятно, золотой или из светлого металла, гармонирующий с колье. Минималистичные украшения подчеркивают изящество.

Сумка: черная стеганая сумка на цепочке с золотистой фурнитурой от известного бренда Chanel. Сумка добавляет роскоши и статуса, а также контраста монохромному белому образу. Это классический, вневременной аксессуар, который придает образу шик.

Образ Сары Киперман является воплощением современного шика: он сочетает в себе нежность и сексуальность (корсет), комфорт и элегантность (брюки палаццо), а также роскошь и классику (сумка).

Это идеальный пример того, как можно выглядеть очень стильно и актуально, используя преимущественно монохромную палитру и тщательно подобранные, качественные вещи.

Палаццо и ажурный корсет: стильный летний образ от младшей дочери Брежневой

Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

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