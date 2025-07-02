Як швидко зробити стильний пучок: лайфхак від блогерки Саші Бо (відео)

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) поділилася простим і ефективним способом, як зробити стильний пучок всього за кілька хвилин. Зачіска має акуратний вигляд і підходить як для повсякденного образу, так і для особливих подій.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

"Гарний пучок за 5 секунд. Я намагалася зняти повільно, щоб було зрозуміло. Але, як показує практика, найкрасивіше виходить нашвидкуруч", - зазначила Саша Бо.

Класичний гладкий пучок - як зробити

Підготуйте волосся

Розчешіть його, щоб не було ковтунів. За бажанням можна трохи зволожити або використовувати спеціальні засоби.

Розподіліть волосся

Зробіть проділ, наприклад, у Саші Бо він не рівно посередині, проте ви можете зробити по-іншому.

Зберіть волосся у хвіст

Визначте бажану висоту пучка - низький, середній або високий - і зробіть тугий хвіст за допомогою резинки. Саша Бо обрала низький пучок.

Згорніть хвіст у джгут

Обережно скручуйте волосся по спіралі (джгутом), не надто туго, щоб уникнути ламкості.

Обмотайте джгут навколо основи хвоста

Формуючи пучок, оберніть скручений хвіст навколо резинки - за годинниковою стрілкою або навпаки.

Закріпіть пучок

За бажанням, використовуйте невидимки або шпильки, щоб надійно зафіксувати зачіску. Переконайтеся, що нічого не стирчить і все тримається міцно.

Розправте пучок

Розправляємо волосся, щоб пучок виглядав пишнішим.

Зафіксуйте лаком

Також можна побризкати зачіску лаком для волосся, щоб надовго зберегти форму.

Чим можна доповнити зачіску пучок

Щоб зачіска виглядала цікавіше або святковіше, її можна доповнити різними аксесуарами чи деталями.

Шовкова або атласна стрічка, бант

Оберніть навколо пучка або зав'яжіть знизу - виглядає ніжно і романтично.

Красива шпилька

Зі стразами, перлинами або в мінімалістичному стилі - додасть елегантності.

Шовкові скранчі

Об'ємна резинка з шовкової тканини (скранч) - тренд останніх сезонів. Додає фактурності та кольору.

Обруч або пов'язка на голову

Добре доповнює образ і фіксує волосся, особливо якщо є короткі пасма спереду.

Живі квіти

Додають акцент і жіночність.

Саша Бо доповнила зачіску пучок квіткою (фото: instagram.com/sashaabo)