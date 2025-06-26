Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає
15-річна Сара Кіперман, молодша донька співачки Віри Брежнєвої, продемонструвала стильне літнє взуття, яке вже стало трендом. Юна модниця поділилася фото в соцмережах, де показала, що саме носять цього літа дівчата з почуттям стилю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" обрала молодша донька Брежнєвої
Трикотажний костюм
Основа образу - костюм бежевого кольору з в'язаного трикотажу. Спідниця в довжині міді має обтислий крій, який підкреслює фігуру.
Подовжений кардиган застібається спереду на ґудзики. Його довгі рукави та V-подібний виріз надають образу елегантності. Цей фасон дуже актуальний і зручний для прохолодної літньої погоди.
Двоколірне взуття
Доповнити стриманий лук Сара Кіперман вирішила балетками на низьких підборах білого кольору з чорним носком. Це класичний і завжди актуальний дизайн, що надає образу вишуканості.
Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)
Сумка
Також вона доповнила лук маленькою білосніжною сумочкою на ланцюжку. Вона має елегантну форму і виглядає дуже стильно, доповнюючи світлі елементи образу.
Аксесуари
На шиї сріблясте кольє з підвіскою, яке делікатно прикрашає зону декольте. На сходах поруч із сумкою лежать сонцезахисні окуляри.
Молодша донька Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)
Чому балетки - трендове взуття на літо 2025
Комфорт і практичність
Перша і головна причина - це неперевершений комфорт. Балетки - легке і зручне взуття для повсякденного носіння.
У спеку ніхто не хоче ходити на високих підборах, і балетки стають ідеальною альтернативою, даючи змогу почуватися комфортно впродовж усього дня, чи то на роботі, чи то на прогулянці.
Ця зручність особливо цінується в сучасному світі, де мода все більше тяжіє до функціональності.
Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)
Універсальність і легкість стилізації
Балетки - це неймовірно універсальне взуття, яке пасує практично до будь-якого образу. Їх можна носити:
- з джинсами: особливо добре вони виглядають з укороченими джинсами або моделями прямого крою.
- з сукнями та спідницями: балетки відмінно доповнюють як жіночні сукні міді, так і мініспідниці.
- зі штанами та костюмами: вони надають елегантності діловому образу, роблячи його більш розслабленим, ніж туфлі на підборах.
- з шортами: для створення легкого і невимушеного літнього образу.
Сара Кіперман задає тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)
Повернення "балетної естетики" (balletcore)
Останні сезони в моді панує естетика balletcore, натхненна стилем балерин. Це не тільки балетки, а й стрічки, ніжні тканини, пастельні відтінки й силуети. Балетки стали центральним елементом цього тренду, що оспівує грацію, ніжність і легкість.
Дочка Віри Брежнєвої показала стильні балетки (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)
Класичний дизайн з оновленими деталями
Дизайнери представили безліч оновлених моделей, що роблять балетки цікавими та сучасними. Серед трендових варіацій:
- моделі з ремінцями (стиль "Мері Джейн"): додаткові ремінці на підйомі надають балеткам грайливості та елегантності.
- сітчасті балетки: прозорі балетки-сіточки стали справжнім хітом. Вони мають дуже легкий вигляд, дихають і надають образу пікантності.
- балетки в стилі Chanel: двоколірні моделі (часто бежеві з чорним носком), як у доньки Віри Брежнєвої, стали справжньою класикою, що візуально подовжує ноги та має дуже дорогий і стильний вигляд.
- декоровані балетки: моделі з бантами, стразами, пряжками та іншими прикрасами.
Сара Кіперман показала трендове взуття на літо (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)
Позачасова актуальність
Балетки - це не просто мінливий тренд, а взуття, яке регулярно повертається на подіуми та вулиці. Вони є частиною класичного гардероба, тому купуючи якісну пару, ви можете бути впевнені, що вона прослужить вам довго і завжди буде актуальною.
Сара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)
Вас також може зацікавити
- Дружина Усика показала трендове взуття на літо
- Чому брючні костюми - головний тренд літа 2025
- Як модне взуття в стилі ретро носить дружина Остапчука.