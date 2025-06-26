ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Четвер 26 червня 2025 17:10
UA EN RU
Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає Донька Віри Брежнєвої (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

15-річна Сара Кіперман, молодша донька співачки Віри Брежнєвої, продемонструвала стильне літнє взуття, яке вже стало трендом. Юна модниця поділилася фото в соцмережах, де показала, що саме носять цього літа дівчата з почуттям стилю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала молодша донька Брежнєвої

Трикотажний костюм

Основа образу - костюм бежевого кольору з в'язаного трикотажу. Спідниця в довжині міді має обтислий крій, який підкреслює фігуру.

Подовжений кардиган застібається спереду на ґудзики. Його довгі рукави та V-подібний виріз надають образу елегантності. Цей фасон дуже актуальний і зручний для прохолодної літньої погоди.

Двоколірне взуття

Доповнити стриманий лук Сара Кіперман вирішила балетками на низьких підборах білого кольору з чорним носком. Це класичний і завжди актуальний дизайн, що надає образу вишуканості.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Сумка

Також вона доповнила лук маленькою білосніжною сумочкою на ланцюжку. Вона має елегантну форму і виглядає дуже стильно, доповнюючи світлі елементи образу.

Аксесуари

На шиї сріблясте кольє з підвіскою, яке делікатно прикрашає зону декольте. На сходах поруч із сумкою лежать сонцезахисні окуляри.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Молодша донька Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Чому балетки - трендове взуття на літо 2025

Комфорт і практичність

Перша і головна причина - це неперевершений комфорт. Балетки - легке і зручне взуття для повсякденного носіння.

У спеку ніхто не хоче ходити на високих підборах, і балетки стають ідеальною альтернативою, даючи змогу почуватися комфортно впродовж усього дня, чи то на роботі, чи то на прогулянці.

Ця зручність особливо цінується в сучасному світі, де мода все більше тяжіє до функціональності.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Універсальність і легкість стилізації

Балетки - це неймовірно універсальне взуття, яке пасує практично до будь-якого образу. Їх можна носити:

  • з джинсами: особливо добре вони виглядають з укороченими джинсами або моделями прямого крою.
  • з сукнями та спідницями: балетки відмінно доповнюють як жіночні сукні міді, так і мініспідниці.
  • зі штанами та костюмами: вони надають елегантності діловому образу, роблячи його більш розслабленим, ніж туфлі на підборах.
  • з шортами: для створення легкого і невимушеного літнього образу.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Сара Кіперман задає тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Повернення "балетної естетики" (balletcore)

Останні сезони в моді панує естетика balletcore, натхненна стилем балерин. Це не тільки балетки, а й стрічки, ніжні тканини, пастельні відтінки й силуети. Балетки стали центральним елементом цього тренду, що оспівує грацію, ніжність і легкість.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Дочка Віри Брежнєвої показала стильні балетки (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Класичний дизайн з оновленими деталями

Дизайнери представили безліч оновлених моделей, що роблять балетки цікавими та сучасними. Серед трендових варіацій:

  • моделі з ремінцями (стиль "Мері Джейн"): додаткові ремінці на підйомі надають балеткам грайливості та елегантності.
  • сітчасті балетки: прозорі балетки-сіточки стали справжнім хітом. Вони мають дуже легкий вигляд, дихають і надають образу пікантності.
  • балетки в стилі Chanel: двоколірні моделі (часто бежеві з чорним носком), як у доньки Віри Брежнєвої, стали справжньою класикою, що візуально подовжує ноги та має дуже дорогий і стильний вигляд.
  • декоровані балетки: моделі з бантами, стразами, пряжками та іншими прикрасами.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Сара Кіперман показала трендове взуття на літо (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Позачасова актуальність

Балетки - це не просто мінливий тренд, а взуття, яке регулярно повертається на подіуми та вулиці. Вони є частиною класичного гардероба, тому купуючи якісну пару, ви можете бути впевнені, що вона прослужить вам довго і завжди буде актуальною.

Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

Сара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Віра Брежнєва Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України