Донька Віри Брежнєвої показала трендове взуття літа 2025: як воно виглядає

15-річна Сара Кіперман, молодша донька співачки Віри Брежнєвої, продемонструвала стильне літнє взуття, яке вже стало трендом. Юна модниця поділилася фото в соцмережах, де показала, що саме носять цього літа дівчата з почуттям стилю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала молодша донька Брежнєвої

Трикотажний костюм

Основа образу - костюм бежевого кольору з в'язаного трикотажу. Спідниця в довжині міді має обтислий крій, який підкреслює фігуру.

Подовжений кардиган застібається спереду на ґудзики. Його довгі рукави та V-подібний виріз надають образу елегантності. Цей фасон дуже актуальний і зручний для прохолодної літньої погоди.

Двоколірне взуття

Доповнити стриманий лук Сара Кіперман вирішила балетками на низьких підборах білого кольору з чорним носком. Це класичний і завжди актуальний дизайн, що надає образу вишуканості.

Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Сумка

Також вона доповнила лук маленькою білосніжною сумочкою на ланцюжку. Вона має елегантну форму і виглядає дуже стильно, доповнюючи світлі елементи образу.

Аксесуари

На шиї сріблясте кольє з підвіскою, яке делікатно прикрашає зону декольте. На сходах поруч із сумкою лежать сонцезахисні окуляри.

Молодша донька Брежнєвої (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Чому балетки - трендове взуття на літо 2025

Комфорт і практичність

Перша і головна причина - це неперевершений комфорт. Балетки - легке і зручне взуття для повсякденного носіння.

У спеку ніхто не хоче ходити на високих підборах, і балетки стають ідеальною альтернативою, даючи змогу почуватися комфортно впродовж усього дня, чи то на роботі, чи то на прогулянці.

Ця зручність особливо цінується в сучасному світі, де мода все більше тяжіє до функціональності.

Сара Кіперман показала модне взуття (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Універсальність і легкість стилізації

Балетки - це неймовірно універсальне взуття, яке пасує практично до будь-якого образу. Їх можна носити:

з джинсами : особливо добре вони виглядають з укороченими джинсами або моделями прямого крою.

: особливо добре вони виглядають з укороченими джинсами або моделями прямого крою. з сукнями та спідницями : балетки відмінно доповнюють як жіночні сукні міді, так і мініспідниці.

: балетки відмінно доповнюють як жіночні сукні міді, так і мініспідниці. зі штанами та костюмами : вони надають елегантності діловому образу, роблячи його більш розслабленим, ніж туфлі на підборах.

: вони надають елегантності діловому образу, роблячи його більш розслабленим, ніж туфлі на підборах. з шортами: для створення легкого і невимушеного літнього образу.

Сара Кіперман задає тренди (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Повернення "балетної естетики" (balletcore)

Останні сезони в моді панує естетика balletcore, натхненна стилем балерин. Це не тільки балетки, а й стрічки, ніжні тканини, пастельні відтінки й силуети. Балетки стали центральним елементом цього тренду, що оспівує грацію, ніжність і легкість.

Дочка Віри Брежнєвої показала стильні балетки (фото: instagram.com/daisylaisyyyy)

Класичний дизайн з оновленими деталями

Дизайнери представили безліч оновлених моделей, що роблять балетки цікавими та сучасними. Серед трендових варіацій:

моделі з ремінцями (стиль "Мері Джейн") : додаткові ремінці на підйомі надають балеткам грайливості та елегантності.

: додаткові ремінці на підйомі надають балеткам грайливості та елегантності. сітчасті балетки : прозорі балетки-сіточки стали справжнім хітом. Вони мають дуже легкий вигляд, дихають і надають образу пікантності.

: прозорі балетки-сіточки стали справжнім хітом. Вони мають дуже легкий вигляд, дихають і надають образу пікантності. балетки в стилі Chanel : двоколірні моделі (часто бежеві з чорним носком), як у доньки Віри Брежнєвої, стали справжньою класикою, що візуально подовжує ноги та має дуже дорогий і стильний вигляд.

: двоколірні моделі (часто бежеві з чорним носком), як у доньки Віри Брежнєвої, стали справжньою класикою, що візуально подовжує ноги та має дуже дорогий і стильний вигляд. декоровані балетки: моделі з бантами, стразами, пряжками та іншими прикрасами.

Сара Кіперман показала трендове взуття на літо (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)

Позачасова актуальність

Балетки - це не просто мінливий тренд, а взуття, яке регулярно повертається на подіуми та вулиці. Вони є частиною класичного гардероба, тому купуючи якісну пару, ви можете бути впевнені, що вона прослужить вам довго і завжди буде актуальною.

Сара Кіперман (фото: instagram.com/daisylaisyyyyy)