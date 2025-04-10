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У Палаті представників різко відреагували на плани США скоротити контингент у Європі

Четвер 10 квітня 2025 12:00
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У Палаті представників різко відреагували на плани США скоротити контингент у Європі Ілюстративне фото: у Палаті представників різко відреагували на плани США скоротити контингент у Європі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Депутати Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) від обох партій різко критикують плани щодо можливого скорочення американських військ в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News (AP).

За словами конгресмена Майкла Роджерса, Штати не повинні скорочувати чисельність своїх військ в Європі та відмовлятись від командування НАТО, оскільки історично обіймають цю посаду (SACEUR, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі).

"Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб збройні сили США, в тому числі наша ядерна зброя, завжди залишалися під командуванням США", - заявив він.

Депутат Майкл Тернер, своєю чергою, назвав "ідіотизмом за межею розуміння" розглядання відмови від ролі SACEUR.

AP додає, що виконувачка обов'язків помічника міністра оборони з міжнародних справ Кетрін Томпсон раніше неодноразово заявляла, що Пентагон переглядає загальну чисельність американських бійців у Європі, але рішення наразі не прийнято. Сьогодні ж, коли її запитали про те, чи планують США відмовлятись від посади SACEUR, вона відповіла: "Моя остаточна відповідь - ні".

"Це був перший випадок, коли офіційні представники Пентагону категорично заперечили, що США відмовляться від цієї посади...", - відзначає AP.

Депутат Адам Сміт закликав Штати підтримувати Європу та Україну, а також розкритикував голову Білого дому Дональда Трампа через те, що він "надав повноваження президенту (диктатору, - ред.) Росії Володимиру Путіну".

США можуть вивести війська з Європи

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не мають наміру покидати НАТО, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, своєю чергою, стверджував, що Пентагон не планує "різко" виводити війська з Європи.

Як відзначав голова Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен, у разі скорочення контингенту Штати повинні надати Європейському союзу (ЄС) "дорожню карту".

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