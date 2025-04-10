В Палате представителей резко отреагировали на планы США сократить контингент в Европе
Депутаты Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) от обеих партий резко критикуют планы касаемо возможного сокращения американских войск в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News (AP).
По словам конгрессмена Майкла Роджерса, Штаты не должны сокращать численность своих войск в Европе и отказываться от командования НАТО, поскольку исторически занимают эту должность (SACEUR, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе).
"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", - заявил он.
Депутат Майкл Тернер, в свою очередь, назвал "идиотизмом за гранью понимания" рассмотрение отказа от роли SACEUR.
AP добавляет, что исполняющая обязанности помощника министра обороны по международным делам Кэтрин Томпсон ранее неоднократно заявляла, что Пентагон пересматривает общую численность американских бойцов в Европе, но решение пока не принято. Сегодня же, когда ее спросили о том, планируют ли США отказываться от должности SACEUR, она ответила: "Мой окончательный ответ - нет".
"Это был первый случай, когда официальные представители Пентагона категорически отрицали, что США откажутся от этой должности...", - отмечает AP.
Депутат Адам Смит призвал Штаты поддерживать Европу и Украину, а также раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа за то, что он "предоставил полномочия президенту (диктатору, - ред.) России Владимиру Путину".
США могут вывести войска из Европы
Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не намерены покидать НАТО, а генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, в свою очередь, утверждал, что Пентагон не планирует "резко" выводить войска из Европы.
Как отмечал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, в случае сокращения контингента Штаты должны предоставить Европейскому союзу (ЕС) "дорожную карту".
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