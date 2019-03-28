В Палате общин согласились с проведением 29 марта голосования по сделке о Brexit

Спикер Палаты общин (нижняя палата) британского парламента Джон Беркоу согласился провести 29 марта третье голосование по соглашению об условиях выхода Британии из ЕС (Brexit) без политической декларации. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Он заявил, что "предложение правительства по проведению дебатов завтра соответствует установленным критериям. Прошлое голосование охватывало как соглашение о выходе, так и политическую декларацию. Это же предложение охватывает первое, но не второе".

Напомним, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабинет министров в ответе на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

Как известно, два последних голосования по Brexit в британском правительстве были провальные. Депутаты не поддержали Терезу Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit. До этого министр финансов Филип Хаммонд заявлял, что отставка Мэй не решит проблем, связанных процессом выхода Британии из состава ЕС, который на сегодня зашел в тупик.

Отметим, что еще три члена правительства Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой по Brexit. В частности, в отставку ушли замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.