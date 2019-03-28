ru
ua

У Палаті громад погодилися з проведенням 29 березня голосування по угоді про Brexit


Спікер Джон Беркоу погодився провести 29 березня третє голосування

Спікер Палати громад (нижня палата) британського парламенту Джон Беркоу погодився провести 29 березня третє голосування за угодою про умови виходу Британії з ЄС (Brexit) без політичної декларації. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Він заявив, що "пропозиція уряду щодо проведення дебатів завтра відповідає встановленим критеріям. Минуле голосування охоплювало як угоду про вихід, так і політичну декларацію. Це ж пропозиція охоплює перше, а не друге".

Нагадаємо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Як відомо, два останніх голосування за Brexit в британському уряді були провальні. Депутати не підтримали Терезу Мей.

Раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.

Зазначимо, що ще три члени уряду Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою Brexit. Зокрема, у відставку пішли заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.

НБУ підвищив офіційний курс євро Бойко і Медведчук провели "економічні переговори" з прем'єром РФ
Читати всі новини