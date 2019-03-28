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Парламент Британии намерен завтра провести третье голосование по Brexit

Новости » Политика    28.03.2019 - 14:23
Парламент Британии намерен завтра провести третье голосование по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Парламент Британии намерен провести голосование 29 марта

Британское правительство намерено провести третье голосование по сделке о Brexit 29 марта. Об этом сообщает Sky News.

Отметим, что правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабинет министров в ответе на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

Как известно, два последних голосования по Brexit в британском правительстве были провальные. Депутаты не поддержали Терезу Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit. До этого министр финансов Филип Хаммонд заявлял, что отставка Мэй не решит проблем, связанных процессом выхода Британии из состава ЕС, который на сегодня зашел в тупик.

Отметим, что еще три члена правительства Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой по Brexit. В частности, в отставку ушли замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

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