Палата представників США виділила Україні 300 млн доларів із бюджету на оборону

Палата представників Конреса США в четвер, 28 вересня, проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів. Ці кошти буде перенаправлено з оборонного бюджету.

"Палата приймає три з чотирьох законопроектів про витрати відповідно до партійних голосувань. Вони також ухвалюють законопроект про допомогу Україні за підтримки обох партій 311 проти 117", - йдеться в супроводі до трансляції засідання.

Як зазначає Politico, цей захід (виділення допомоги Україні, - ред.) є одним із чотирьох законопроектів про витрати, які республіканці мали намір ухвалити цього тижня.

Крім того, у Палаті представників було ухвалено законопроект про витрати на оборону на суму на суму 826 млрд доларів.

Хоча обидва проекти схвалено, демократи побоюються, що виділення допомоги Україні в окремий законопроект буде представлено російською пропагандою як відмова від України.

"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань по Україні", - сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Допомога Україні від США

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

При цьому раніше повідомлялося, що Палата представників США окремо проголосує за виділення 300 млн доларів для допомоги Україні.