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Палата представителей США выделила Украине 300 млн долларов из бюджета на оборону

США, Пятница 29 сентября 2023 09:06
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Палата представителей США выделила Украине 300 млн долларов из бюджета на оборону Фото: Украина получит от США 300 млн долларов помощи с бюджета Пентагона (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 сентября, проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов для Украины. Эти средства будут перенаправлены из оборонного бюджета.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: трансляция заседания, Politico.

Палата принимает три из четырех законопроектов о расходах в соответствии с партийными голосованиями. Они также принимают законопроект о помощи Украине при поддержке обеих партий 311 против 117", - говорится в сопровождении к трансляции заседания.

Как отмечает Politico, эта мера (выделение помощи Украине, - ред.) является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе.

Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму на сумму 826 млрд долларов.

Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Помощь Украине от США

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов для Украины. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.

При этом ранее сообщалось, что Палата представителей США отдельно проголосует за выделение 300 млн долларов для помощи Украине.

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