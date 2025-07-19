Палата представників США не дала заблокувати виділення військової допомоги Україні

Палата представників США більшістю голосів не дала заблокувати, та таким чином надалі підтримала продовження виділення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресмена-республіканця Дона Бейкона.

Варто зазначити, що відповідний законопроект подала республіканка від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. Поправка № 116 передбачала заборону використання будь-яких коштів для допомоги Україні.

"Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів "за" проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні - 353 проти 76", - зазначив він.

Зазначається, що відповідне рішення Палата представників США підтримала голосами 353 конгресменів, проти виступили 76.

Зупинення військової допомоги США для України

На початку липня низка західних ЗМІ повідомили, що США припинили поставки Україні високоточних боєприпасів і ракет для системи ППО Patriot.

В адміністрації президента США Дональда Трампа зазначили, що рішення ухвалене з метою переоцінки кількості озброєнь на складах через зменшення їхньої кількості.

За даними ЗМІ, "пауза" начебто була викликана дефіцитом ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Остаточну вказівку припинити надання зброї Україні, за даними ЗМІ, надав міністр оборони Піт Гегсет. Він не повідомив про це Конгрес і Трампа.

Після телефонної розмови з президентом Зеленським, президент США заявив про збільшення поставок американської зброї для захисту України від атак РФ. Трамп вже анонсував новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.