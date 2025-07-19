Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине
Палата представителей США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессмена-республиканца Дона Бейкона.
Отмечается, что соответствующее решение Палата представителей США поддержала голосами 353 конгрессменов, против выступили 76.
"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" проголосовала за продолжение предоставления военной поддержки Украине - 353 против 76", - отметил он.
Стоит отметить, что соответствующий законопроект подала республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Поправка № 116 предусматривала запрет использования любых средств для помощи Украине.
Остановка военной помощи США для Украины
В начале июля ряд западных СМИ сообщили, что США прекратили поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для системы ПВО Patriot.
В администрации президента США Дональда Трампа отметили, что решение принято с целью переоценки количества вооружений на складах из-за уменьшения их количества.
По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.
После телефонного разговора с президентом Зеленским, президент США заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ. Трамп уже анонсировал новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.
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