Палата представників схвалила початок розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США у середу, 13 грудня, схвалила офіційний дозвіл на проведення розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Республіканці об'єдналися навколо цієї ініціативи, незважаючи на те, що їм ще не вдалося знайти доказів правопорушень чинного глави Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Республіканська більшість у Палаті схвалила 221 голосами проведення розслідування. Воно має встановити, чи отримував Байден неналежну вигоду від закордонних ділових операцій свого 53-річного сина Хантера, через кілька годин після того, як Байден-молодший відмовився від заклику дати свідчення за зачиненими дверима.

Агентство уточнило, що це рішення навряд чи призведе до відставки Байдена з посади глави Білого дому. Адже навіть якщо Палата представників ухвалить початок самої процедури імпічменту, Сенат повинен буде двома третинами голосів підтвердити висунуті звинувачення, а це практично неможливо в палаті, де перебуває 51 сенатор від Демократичної партії при 49 республіканцях.

Згідно з процедурою, голосування за сам імпічмент має відбутися через три місяці після того, як республіканці неофіційно почали розслідування, і не є обов'язковим кроком для усунення з посади президента чи іншої посадової особи.

Водночас дозвіл на розслідування дозволить поплічникам Трампа звинувачувати Байдена у корупції під час передвиборчої кампанії 2024 року. Також розслідування може надати республіканцям більше законних повноважень, щоб змусити адміністрацію Байдена співпрацювати. Та може допомогти протистояти звинуваченням з боку демократів, які стверджують, що розслідуванню бракує легітимності.

Білий дім відкинув розслідування як непідтверджене фактами та політично мотивоване.

Суть звинувачень на адресу Байдена

Республіканці в Палаті представників стверджують, що Джо Байден та його сім'я отримували вигоду від своїх дій, коли він був віце-президентом президента Барака Обами з 2009 по 2017 рік. І вони зосередили увагу на ділових підприємствах його сина в Україні та Китаї впродовж цього періоду.

Поплічники Трампа знайшли докази того, що молодший Байден змусив клієнтів повірити, що він може забезпечити доступ до офісу віце-президента. Однак вони не надали доказів того, що Байден здійснював будь-які офіційні дії для допомоги цим підприємствам або отримував від них фінансову вигоду.

В понеділок, 11 грудня, продовжує Reuters, Хантер Байден проігнорував повістку комітету для дачі свідчень за зачиненими дверима, заявивши, що буде свідчити лише публічно, адже боїться, що його слова можуть бути спотворені.

"Немає жодних доказів, які б підтверджували звинувачення в тому, що мій батько був фінансово залучений у мій бізнес, тому що цього не було", - сказав Хантер Байден.

Члени комітету заявили, що вживатимуть заходів для звинувачення Байдена у неповазі до Конгресу, що потенційно може призвести до тюремного ув'язнення.

Байдену-молодшому висунуті федеральні звинувачення в тому, що він збрехав про вживання наркотиків під час купівлі пістолета, а також окремі звинувачення в несплаті податків на суму 1,4 млн доларів. Він не визнав себе винним у придбанні зброї, а його адвокат стверджує, що він повністю сплатив податки.

"У глибині своєї залежності я був вкрай безвідповідальним у ставленні до своїх фінансів. Але припускати, що це є підставою для розслідування в порядку імпічменту, - це вже за межею абсурду. Це безсоромно", - сказав Хантер Байден.

Справа про імпічмент Джо Байдена

Республіканець Кевін Маккарті ще у вересні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Тим часом глава Білого дому переконаний у тому, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій.

Пізніше спікер Палати представників повідомив, що рішення про імпічмент Джо Байдена буде ухвалене вже "дуже скоро".

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